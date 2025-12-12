Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die neue Rad- und Fußwegbrücke zwischen der Ochsenkopfwiese im Stadtteil Bergheim und dem Luxor-Kino in der Bahnstadt hat ihren offiziellen Namen erhalten: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Donnerstag, 11. Dezember 2025, einstimmig den Namen „Da-Vinci-Brücke“ beschlossen. Das neue Element im Heidelberger Radwegenetz wird kurz vor Weihnachten 2025 eröffnet. Das Land Baden-Württemberg zahlt drei Viertel (13,75 Millionen Euro) der Baukosten für den Neubau, der im Zuge der Bahnstadt-Entwicklung erfolgt.

Für den neuen Namen sprachen folgende Gründe:

• Die Brücke liegt auf der Achse der Da-Vinci-Straße in der Bahnstadt. Mit der Benennung der Brücke nach demselben Namen entsteht eine einheitlich benannte Achse, die von der Pfaffengrunder Terrasse in der Bahnstadt bis zur Gneisenaustraße in Bergheim einen gemeinsamen Namen trägt.

• Ein einheitlicher Name der Radachse vereinfacht die Orientierung.

• Der italienische Universalgelehrte Leonardo da Vinci (1452 bis 1519) hat unter anderem auch Brücken entworfen. Sein Name ist damit passend für ein Brückenbauwerk.

Die neue Brücke trug bisher den Arbeitstitel „Gneisenaubrücke“, der seit der Planungsphase genutzt wurde. Nach Auffassung der Kommission für Straßenbenennungen entspricht ein Militärführer wie August Neidhardt von Gneisenau, der von 1760 bis 1831 lebte, nicht mehr heutigen Kriterien für Neubenennungen im öffentlichen Raum. Ohnehin war der bisherige Name eher als Arbeitstitel gedacht, der sich an der Lage des nördlichen Brückenkopfs an der Gneisenaustraße orientierte.

Wichtiger Baustein im Radwegenetz

Die neue Brücke ist ein wichtiger Baustein des gesamtstädtischen Radwegnetzes und Teil einer künftigen schnellen Verbindung vom Süden Heidelbergs ins Neuenheimer Feld. Ergänzt wird sie künftig durch die Rad- und Fußwegverbindung über den Neckar und die B 37, die von Bergheim ins Neuenheimer Feld geplant ist. Weitere Informationen gibt es online unter www.heidelberg.de/davincibruecke.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 21:47