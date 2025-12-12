Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anne-Mareike Rau ist neue stellvertretende Kinderbeauftragte für die Weststadt. Dr. Lukas Pfäffle rückt aus der bisherigen Stellvertretung in die Position des ersten Kinderbeauftragten für den Stadtteil. Das hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2025 einstimmig beschlossen.

Die Kinderbeauftragten vertreten die Interessen der jüngsten Heidelbergerinnen und Heidelberger. In jedem Heidelberger Stadtteil gibt es zwei ehrenamtliche Kinderbeauftragte. Sie sind Bindeglied zwischen dem Stadtteil und der Verwaltung. Als beratende Mitglieder sind sie in verschiedenen gemeinderätlichen Ausschüssen und im Jugendgemeinderat vertreten.

Weitere Infos online unter www.heidelberg.de/kinderbeauftragte.

Quelle: Stadt Heidelberg

