Heidelberg / Metropolregiomn Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen gestiegener Lebensmittel- und Lieferkosten passt das Seniorenzentrum Weststadt seine Preise für den Mittagstisch an: Das reguläre Mittagsmenü kostet dann mit 6,50 Euro 50 Cent mehr als bisher. Für einkommensschwächere Menschen bleibt das vergünstigte Mittagsmenü zu 1,50 Euro unverändert bestehen. Das hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2025 einstimmig beschlossen.

Das Seniorenzentrum Weststadt in der Dantestraße 7 bietet als zentrale Anlaufstelle für ältere Menschen in West-, Süd- und Bahnstadt ein breites Spektrum an offenen Angeboten, darunter den stark nachgefragten Mittagstisch. Die Einrichtung arbeitet ohne Gewinnerzielungsabsicht. Die Preise orientieren sich am Selbstkostenpreis und am Quervergleich mit anderen Seniorenzentren.

Weitere Infos zu den Heidelberger Seniorenzentren sind online erhältlich unter

www.seniorenzentren-hd.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 21:19