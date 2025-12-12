Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Landesförderung und neue Datengrundlagen unterstützen Klimaanpassung in Heidelberg – Die Stadt Heidelberg stellt ihre Klimaanpassung strategisch und technisch neu auf: Der Gemeinderat hat am 11. Dezember 2025 mit großer Mehrheit die Fortschreibung des Klimaanpassungskonzepts beschlossen. Parallel dazu wurde im November der digitale „Klimakompass 2.0“ aktualisiert. Damit stehen der Stadtverwaltung und der Bevölkerung aktuelle Daten, Karten und Analysen zur Verfügung, um besser auf die Folgen des Klimawandels reagieren zu können.

Fortschreibung des Klimaanpassungskonzepts

Mit dem Bundes-Klimaanpassungsgesetz von 2023 sind Klimawandel-Anpassungskonzepte zur kommunalen Pflichtaufgabe geworden. Das 2025 novellierte Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-Württemberg (KlimaG BW) konkretisiert die Anforderungen an ein kommunales Anpassungskonzept. Kommunen, die ihr bestehendes Konzept gesetzeskonform aktualisieren, werden mit einer pauschalen Landeszuwendung unterstützt – so auch Heidelberg mit dem nun fortzuschreibenden Klimaanpassungskonzept.

Das zu aktualisierende Konzept soll vorhandene Teilkonzepte bündeln, die Zusammenarbeit der Fachämter stärken und eine zukunftsorientierte Gesamtstrategie zum Schutz der Bevölkerung, der städtischen Infrastruktur und für die nachhaltige Entwicklung Heidelbergs unter den Bedingungen des Klimawandels entwickeln. Es umfasst elf Handlungsfelder – von Boden, Gesundheit, Landwirtschaft und Biodiversität über Stadt- und Raumplanung, Verkehr und Infrastruktur bis hin zu Wasser- und Energiewirtschaft sowie Natur- und Bevölkerungsschutz. So soll es die Voraussetzung schaffen, künftige Förder- und Umsetzungsmittel von Bund und Land gezielt für Maßnahmen der Klimaanpassung in Heidelberg einsetzen zu können.

Klimakompass 2.0: Wetter-, Klima- und Umweltdaten auf einen Blick

Ein wichtiges Instrument zur Information und Sensibilisierung ist der überarbeitete Klimakompass 2.0. Er beantwortet alltagsnahe Fragen wie: Wie ist die aktuelle Temperatur auf dem Universitätsplatz? Wo finde ich in Heidelberg den nächsten kühlen Ort? Auf diese und weitere Fragen können Heidelberger Bürgerinnen und Bürger Antworten finden. Das städtische Umweltamt und die Digitalagentur Heidelberg haben die Plattform am 19. November 2025 auf den neuesten Stand gebracht. Sie bündelt Umweltinformationen, Warnungen und Vorhersagen sowie Daten zur klimatischen Entwicklung und zu Klima- und Anpassungsmaßnahmen.

Herzstück ist eine interaktive Karte der Umweltmessstationen im Stadtgebiet. Sie zeigt die Messdaten der vergangenen sieben Tage zu Temperatur, Niederschlag, Wind, Luftfeuchtigkeit, Flusspegeln und Luftqualität. Längere Reihen sind über das Open-Data-Portal der Stadt Heidelberg abrufbar. Insgesamt 38 Messstationen liefern die Datengrundlage für ein Klima-Dashboard mit Auswertungen etwa zur Zahl heißer Tage oder tropischer Nächte. Ergänzend bündelt der Klimakompass Karten zu Starkregen, Hochwasser und der „Kühlen Karte“. Zusammen mit der Stadtklimaanalyse fasst er damit zentrale Informationen über Wetter und Klima in Heidelberg zusammen und leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaanpassungskonzept der Stadt Heidelberg und zur Sensibilisierung der Bürgerschaft für Klima- und Umweltthemen.

