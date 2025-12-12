Eberbach – Parkscheinautomaten außer Betrieb

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Alle Parkscheinautomaten in der Innenstadt werden in der Zeit vom 19.12.2025 bis einschließlich 06.01.2026 wegen Instandhaltungsmaßnahmen und der Vorbeugung von Vandalismusschäden außer Betrieb genommen. Die Parkscheinautomaten in der Tiefgarage Leopoldsplatz sowie in der Parkgarage Rosenturmquartier sind ebenfalls außer Betrieb. In dieser Zeit ist die Parkplatznutzung gebührenfrei. Die Parkscheibe ist auszulegen. Bitte beachten Sie die Höchstparkzeit an den jeweiligen Standorten der Parkscheinautomaten.
Quelle
Stadtverwaltung Eberbach
Zuletzt aktualisiert am 12. Dezember 2025, 13:12