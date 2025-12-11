Worms – Dreifacher Meilenstein – ACW Alumni-Club Worms e.V. begrüßt seine 600. Mitglieder

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Der ACW Alumni-Club Worms e.V. hat einen besonderen Moment gefeiert: Gleich drei neue Mitglieder – Pauline Körnicke, Laetitia Kopp und Nicolas Jürgens – traten zeitgleich dem Verein bei und markieren damit den Meilenstein von 600 Mitgliedern. Prof. Tobias Grosche vom ACW-Vorstand empfing die drei im neuen studentischen Raum D043 der Hochschule Worms und überreichte ihnen jeweils eine Flasche regionalen Sekt als kleines Dankeschön. „Es ist großartig zu sehen, wie unser Netzwerk wächst und immer mehr engagierte Mitglieder hinzukommen“, betonte Grosche. Mit inzwischen über 600 Mitgliedern bietet der Alumni-Club eine lebendige Plattform für Vernetzung, Mentoring und Austausch zwischen Ehemaligen, Studierenden und Lehrenden. Workshops, Networking-Events sowie Formate wie Winetworking im Frühjahr und das Walking Dinner im Herbst schaffen wertvolle Begegnungen und neue Impulse für berufliche und persönliche Entwicklung. Darüber hinaus engagiert sich der Verein in der Förderung talentierter Studierender – etwa durch die Vergabe von Bestenpreisen oder Deutschlandstipendien. So stärkt der ACW den Zusammenhalt zwischen Alumni und Hochschule und schafft ein lebendiges, generationenübergreifendes Netzwerk.

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 09:50