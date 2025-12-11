Weinhheim – Dass es schön warm bleibt – Weinheimer Brennholz ab 15. Dezember online erhältlich

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Montag, den 15.12., um 8:00 Uhr steht im Webshop unter www.holzfinder.de Brennholz aus dem Weinheimer Wald zum Verkauf bereit. Das Holz stammt aus dem Wintereinschlag 24/25 und bewegt sich deshalb mit 69€ pro Festmeter preislich unter dem Frischholzniveau! Das angebotene Holz lagert in langer Form als gepolterte Baumstämme im Bereich Weinheim-Lützelsachsen und ist über die Wintergasse gut erreichbar. Es handelt sich größtenteils um gemischte Polter bestehend aus Buche und Esche, vereinzelt mit Eiche und Hainbuche. Alle nötigen Informationen wie Lagerort, Baumart, Länge, Durchmesser und Festmeter befinden sich online im Webshop. Frisches Brennholz aus der aktuellen Einschlagsperiode steht voraussichtlich im Laufe des Februars zur Verfügung. Der genaue Bereitstellungszeitpunkt wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Weitere Informationen und Kaufabwicklung gibt es unter www.holzfinder.de. Bei Fragen ist der zuständige Revierleiter Herr Schierk unter 0162 26 46 419 erreichbar.

Quelle

Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 13:57