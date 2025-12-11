  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Weinheim – Zeche geprellt, Unfall gebaut und abgehauen

8Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein 40-jähriger Mann verursachte am frühen Mittwochmorgen in Weinheim einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Später prellte er in einem Weinheimer Restaurant die Zeche. Der Mann speiste gegen 16.30 Uhr gemeinsam mit seiner 44-jährigen Begleiterin in einem Restaurant in der Friedrichstraße. Nach dem Essen weigerten sich beide, die Zeche zu bezahlen. Durch eine verständigte Polizeistreife wurde die Identität des Pärchens geklärt. Da der 40-Jährige, der sichtlich alkoholisiert war, anschließend mit dem Auto wegfahren wollte, nahmen die Beamten die Fahrzeugschlüssel an sich und untersagten dem Mann die Fahrt. Während der Sachverhaltsaufnahme im Polizeirevier Weinheim zeigte sich der 40-jährige Mann unzufrieden mit den Maßnahmen der Polizei und tat seinen Unmut lautstark kund. Da er zunehmend aggressiver wurde, zu randalieren und in den Wachvorraum zu urinieren begann, musste er in einer Gewahrsamszelle untergebracht werden. Hier konnte er schließlich seinen Rausch ausschlafen.

Im Zuge der Ermittlungen ergab sich, dass der 40-Jährige zuvor, gegen 4.15 Uhr in Laudenbach auf der B 3 von der Fahrbahn abgekommen war und neben der Fahrbahn mit einem Verkehrszeichen und den Leitplanken kollidiert war. Hierbei entstand Sachschaden, der sich derzeit noch nicht beziffern lässt. An der Unfallstelle hinterließ der Unfallverursacher neben einer Ölspur auch ein niederländisches Kennzeichenschild und einen Außenspiegel seines Fahrzeugs. Beides führte dann am Nachmittag schließlich zu dem 40-Jährigen und seiner Begleiterin. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen Betrugs und Unfallflucht ermittelt. Auch seine Begleiterin sieht einer Anzeige wegen Betrugs entgegen.

Quelle
Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 10:00

