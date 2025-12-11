Weinheim – Schließung über Weihnachten & Neujahr

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtbibliothek macht über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage eine kurze Winterpause.
Von Dienstag, 23. Dezember 2025, bis einschließlich Dienstag, 6. Januar 2026. Ab Mittwoch, 7. Januar 2026, gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten und das Team freut sich darauf, Besucherinnen und Besucher wie gewohnt begrüßen zu dürfen. Die Bibliothek bedankt sich für ein wunderbares Jahr, wünscht frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr 2026!
Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 13:54