Weinheim – Big-Band-Jazz zum Jahresausklang Rhein-Neckar Jazz-Orchester – Friends and Family am 13. Dezember

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das diesjährige Vorweihnachtskonzert des Rhein-Neckar Jazz-Orchesters (RNJO) findet in der Aula der beruflichen Schulen Weinheim, Wormser Straße 53, statt und zeigt erneut, dass Big-Band-Jazz weit mehr kann als Swing und nostalgische Rückblicke. Unter der Leitung von Jochen Welsch präsentieren die Musikerinnen und Musiker ein Programm voller Leidenschaft, Können und Spielfreude. Neben zeitgenössischen Kompositionen und Arrangements kommen auch Klassiker der Big-Band-Literatur zu ihrem Recht. Das Publikum erwartet ein Abend voller klanglicher Vielfalt und rhythmischer Raffinesse – mal kraftvoll und expressiv, mal fein und transparent. Anspruchsvoll wird es, aber nicht anstrengend: Das RNJO verspricht ein intensives, zugängliches und inspirierendes Konzerterlebnis zum Jahresausklang.

Einlass: 19:30 Uhr

Eintritt:

14 € / 9 € (Abendkasse)

12 € / 8 € (Vorverkauf)

Vorverkauf:

Juwelier Neureither, Hauptstraße 83, 69469 Weinheim

sowie online unter www.rnjo.de

Quelle

Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 14:02