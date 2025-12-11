Speyer – Richtigstellung zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros Maximilianstraße

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In den beiden Medieninformationen vom 8. Dezember „Schließzeiten der Stadtverwaltung zu Weihnachten und Neujahr“ sowie „Anpassungen der Öffnungszeiten im Bürgerbüro Maximilianstraße“ kam es zu Überschneidungen, die zu Irritationen geführt haben. Mit dieser Medieninformation erfolgt eine Klarstellung. Am 22., 23., 29. sowie 30. Dezember 2025 sind die Bürgerbüros in der Industriestraße von 7.30 bis 16 Uhr und in der Maximilianstraße von 7.30 bis 12.30 Uhr sowie 13.30 bis 16 Uhr geöffnet. Aufgrund von urlaubsbedingten Abwesenheiten kann es in diesem Zeitraum zu längeren Wartezeiten kommen. Zudem können im Bürgerbüro Industriestraße Kfz-Zulassungsvorgänge ausschließlich für den Zulassungsbezirk Speyer durchgeführt werden.

Die in der Medieninformation „Anpassungen der Öffnungszeiten im Bürgerbüro Maximilianstraße“ genannten Zeiten gelten vorrangig und ersetzen frühere Angaben für diesen Standort.Die b estehende Zugangsregelung für den Vorraum des Bürgerbüros Maximilianstraße wird in diesem Zusammenhang leicht angepasst: Der Vorraum ist grundsätzlich nur während der Öffnungszeiten des Bürgerbüros zugänglich, mit Ausnahme der neu eingeführten Mittagspause. Der Zugang zu den dort befindlichen Geldautomaten der Sparkasse bleibt somit auch während der Pause möglich.

Für entstandene Missverständnisse durch die Überschneidung der Meldungen wird um Entschuldigung gebeten. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass sich die Informationen zu den Schließzeiten kurzfristig ändern können. Aktuelle Angaben stehen jederzeit unter www.speyer.de/schließzeiten zur Verfügung.

