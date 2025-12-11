Speyer – Optimierungen zum Fahrplanwechsel – Stadtbusverkehr in Speyer startet elektrisch durch

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum bevorstehenden Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 startet in Speyer eine neue Ära des öffentlichen Nahverkehrs: 29 vollelektrische Stadtbusse der DB Regio Bus Mitte GmbH (DRM) sorgen künftig für einen leiseren, emissionsfreien und zugleich komfortablen Stadtbusverkehr. Ergänzt wird das neue Angebot durch Anpassungen bei Taktung und Linienführung. Ziel ist es, den Stadtbusverkehr effizienter zu gestalten und besser auf die Bedürfnisse der Fahrgäste abzustimmen. „In den vergangenen Monaten haben uns viele Rückmeldungen aus der Stadtgesellschaft erreicht, die deutlich gemacht haben, wo wir Taktung und Linienführung verbessern müssen. Diese Hinweise sind für uns unverzichtbar und führen nun zu konkreten Anpassungen, die wir auch künftig weiterentwickeln werden. Mit der vollständigen Umstellung auf E-Busse schaffen wir zugleich die Grundlage für einen dauerhaft leiseren und umweltfreundlicheren Stadtverkehr in Speyer“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Der Fahrplanwechsel bringt folgende wesentliche Veränderungen für Fahrgäste:

• 29 vollelektrische Busse ersetzen Dieselbusse und fahren auf allen Stadtbuslinien.

• 20-Minuten-Takt in weiten Teilen des Stadtgebiets

• Bessere Übergänge zwischen Stadtbussen und dem Regionalverkehr.

• Umstiegsfreie Verknüpfung der Linien 565 und 566.

• Verlängerung der Linien 562 und 563 im Norden zur Haltestelle Kaserne.

• Neue Fahrtangebote an Sonn- und Feiertagen auf den Linien 566 und 567.

• Erweiterung der Linie 567 zur „Brezel“-Linie mit Anbindung des Gebiets Eselsdamm.

„Erstmalig in Rheinland-Pfalz stellen wir mit dem Linienbündel Speyer einen europaweit ausgeschriebenen Busverkehr auf emissionsfreien Elektroantrieb um. Zusammen mit der Stadt setzen wir damit erneut Maßstäbe für eine nachhaltige Entwicklung der öffentlichen Mobilität im VRN und hoffen, dass dieses Beispiel auch anderen Aufgabenträgern im VRN und im Land Mut macht, die Antriebswende beherzt anzugehen“, erklärt Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH. Einen kompakten Überblick über alle Änderungen und Neuerungen bietet die Broschüre „Bus fahren – eine saubere Sache!“, die in Speyer in den Bürgerbüros sowie in der Tourist-Information erhältlich ist.

Änderungen zum 14. Dezember 2025 im Überblick:

Linie 561: Flugzeugwerke – Domplatz – Postgraben – Hbf/ZOB

Montag bis Freitag:

von 5.30 bis 7.00 Uhr: im 20-Minuten-Takt

von 7.00 bis 20.00 Uhr: im 10-Minuten-Takt

von 20.00 bis 0.30 Uhr: im 20-Minuten-Takt

Samstag:

von 7.00 bis 18.00 Uhr: im 10-Minuten-Takt

von 18.00 bis 0.30 Uhr: im 20-Minuten-Takt

Sonn- und Feiertag:

von 9.00 bis 18.00 Uhr: im 10-Minuten-Takt

von 18.00 bis 20.00 Uhr: im 20-Minuten-Takt

Linie 562: Industriegebiet Süd – Postgraben – Hbf/ZOB – Nord/West – Speyer Nord

Montag bis Freitag:

von 5.00 bis 20.00 Uhr: im 20-Minuten-Takt

von 20.00 bis 0.30 Uhr: im 20-/30-Minuten-Takt

Samstag:

von 5.30 bis 7.00 Uhr: unregelmäßig

von 7.00 bis 20.00 Uhr: im 20-Minuten-Takt

von 20.00 bis 0.30 Uhr: im 20-/30-Minuten-Takt

Sonn- und Feiertag:

von 9.00 bis 20.00 Uhr: im 20-/30-Minuten-Takt

Linie 563: Speyer Vogelgesang – Postgraben – Hbf/ZOB – Auestraße – Speyer Nord

Montag bis Freitag:

von 5.30 bis 20.00 Uhr: im 20-Minuten-Takt

von 20.00 bis 0.00 Uhr: im 20-/30-Minuten-Takt

Samstag:

von 6.30 bis 18.00 Uhr: im 20-Minuten-Takt

von 18.00 bis 0.00 Uhr: im 20-/30-Minuten-Takt

Sonn- und Feiertag:

von 9.00 bis 20.30 Uhr: im 20-/30-Minuten-Takt

Linie 564: Speyer Hbf/ZOB – Berliner Platz – Postgraben – Hbf/ZOB

Montag bis Freitag:

von 5.30 bis 20.00 Uhr: im 20-Minuten-Takt

von 20.00 bis 0.00 Uhr: im 20-/40-Minuten-Takt

Samstag:

von 6.30 bis 18.00 Uhr: im 20-Minuten-Takt

von 18.00 bis 0.00 Uhr: im 20-/40-Minuten-Takt

Sonn- und Feiertag:

von 9.00 bis 20.00 Uhr: im 20-/40-Minuten-Takt

Linie 565: Speyer Hbf/ZOB -Altenheim – Speyer Ost – Speyer Süd – Postgraben – Hbf/ZOB

Montag bis Freitag:

von 6.00 bis 20.00 Uhr: im 30-Minuten-Takt

von 20.00 bis 0.00 Uhr: im 60-Minuten-Takt

Samstag:

von 7-00 bis 0.00 Uhr: im 60-Minuten-Takt

Sonn- und Feiertag:

von 9.00 bis 18.00 Uhr: im 60-Minuten-Takt

Linie 566: Speyer Hbf/ZOB – Friedhof – Erlich – Burgstraße – Quartiersmensa West – Erlich Friedhof – Hbf/ZOB

Montag bis Freitag:

von 6.30 bis 20.30 Uhr: im 30-Minuten-Takt

Samstag:

von 8.30 bis 18.30 Uhr: im 60-Minuten-Takt

Sonn- und Feiertag:

von 9.30 bis 17:30 Uhr: im 120-Minuten-Takt

Linie 567: Speyer Süd – Postgraben – Hbf/ZOB – Friedhof – Auestraße

Montag bis Freitag:

von 7.00 bis 20.00 Uhr: im 30-Minuten-Takt

Samstag:

von 8.00 bis 20.00 Uhr: im 60-Minuten-Takt

Sonn- und Feiertag:

von 10.00 bis 20.00 Uhr: im 120-Minuten-Takt

Linie 568: Römerberg – Paul-Egell-Str. – Postgraben – Hbf/ZOB

Montag bis Freitag:

von 6.00 bis 0.00 Uhr: im 60-Minuten-Takt

Samstag:

von 9.00 bis 0.00 Uhr: im 60-Minuten-Takt

Linie 569: Hbf/ZOB – Stadthalle – Universität – St. Vincentius-Krankenhaus – Stadthalle – Hbf/ZOB

Montag bis Freitag:

von 6.00 bis 20.00 Uhr: im i.d.R. 60-Minuten-Takt

Samstag:

von 9.00 bis 18.00 Uhr: im 60-Minuten-Takt

VRN-Service:

Die Fahrplanauskunft mit Pünktlichkeitsanzeige sowie der Ticketkauf sind rund um die Uhr in der kostenlosen myVRN-App für Android und iOS und über die Website www.vrn.de möglich.

Foto: Klaus Venus

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 13:40