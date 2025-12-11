  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mannheim – Wenn Azubis selbst erzählen – Persönliche Geschichten bereichern Berufsorientierung – Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zeichnet Ausbildungsbotschafter aus –Engagement wirkt als Türöffner zum Nachwuchs

HandwerkMannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen der Feierstunde für die Kammersieger bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk hat die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auch Auszubildende für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement als Ausbildungsbotschafter geehrt. Die jungen Handwerkerinnen und Handwerker besuchen im Rahmen dieser Tätigkeit Schulen in der Region und geben dort Einblicke in ihren Berufsalltag – aus erster Hand und auf Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern.

Austausch ohne Hürden
„Ziel des Projekts ist es, Jugendliche für eine berufliche Zukunft im Handwerk zu begeistern und ihnen zu zeigen, welche Chancen eine duale Ausbildung bietet“, sagt Bianka Stier, die bei der Handwerkskammer in Mannheim Ansprechpartnerin für die Ausbildungsbotschafter ist. Die Handwerks-Azubis berichten unter anderem über ihre Berufswahl, den Bewerbungsprozess, Vorstellungsgespräche sowie über die ersten Schritte im Betrieb. „Durch die persönlichen Geschichten der Ausbildungsbotschafter erhalten Schülerinnen und Schüler einen realistischen Eindruck davon, was hinter den verschiedenen Handwerksberufen steckt“, so Bianka Stier. „Das vermittelt ein echtes Bild.“ Wer Fragen habe, traue sich, diese zu stellen. Damit entstehe ein ganz anderer Austausch als zwischen Schülern und Erwachsenen wie beispielsweise Ausbildern und Betriebsinhabern. „Zwischen Ausbildungsbotschaftern und jungen Leuten in der Berufsorientierung gibt es keine Hürden. So wird ehrliches Interesse geweckt und Lust auf eigene Erfahrungen im Handwerk gemacht“, sagt Bianka Stier.

Schulung bereitet vor
Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bietet für die Aufgabe als Ausbildungsbotschafter eine gezielte Unterstützung: Azubis werden in einer Schulung auf ihre Rolle vorbereitet. Dabei lernen sie, wie sie in Schulen, auf Ausbildungsmessen oder anderen Veranstaltungen über ihre Ausbildung sprechen können – und wie sie dabei ihre Erfahrungen lebendig und ansprechend vermitteln. Durch die Botschafter-Einsätze entsteht ein direktes Ausbildungsmarketing, das junge Talente anspricht und langfristig den Fachkräftenachwuchs sichert.

Auch Betriebe profitieren
„Für Betriebe stellt das Projekt somit einen wichtigen Baustein der Nachwuchswerbung im Handwerk dar“, sagt die Expertin aus der Kammer. „Wenn junge Menschen direkt von Auszubildenden hören, wie vielseitig und zukunftssicher handwerkliche Berufe sind, wirkt das überzeugender als jede Broschüre. Auch die Ausbildungsbetriebe selbst profitieren vom Einsatz ihrer Azubis, denn der persönliche Austausch schafft Interesse und Vertrauen bei potenziellen Nachwuchskräften für den entsprechenden Betrieb.“

Auszeichnungen erhielten (in Klammern der Ausbildungsbetrieb):
• Tim Reznik aus Mannheim (Autohaus Heinrich Gramling, Mosbach)
• Hanna Jungmann aus Lobbach (Autohaus Heinrich Gramling, Mosbach)
• Paul Kaufmann aus Mannheim (Steinmetz Stefan Safferling, Mannheim)
• Reinhard Kelm aus Ketsch (Brenner GmbH, Mannheim)
• Maurits Vosseler aus Edingen-Neckarhausen (Pohlig GmbH, Heidelberg)
• Benjamin Müller aus Ludwigshafen (Pohlig GmbH, Heidelberg)
• Stefanie Weindel aus Eppelheim (Pohlig GmbH, Heidelberg)
• Dominik Hafi aus Nußloch (Rud. Otto Meyer Technik, Walldorf)
• Majdin Druzanovic aus Nußloch (Sanitätshaus Fuchs & Möller, Mannheim)
• Annika Stier aus Eschelbronn (Konditorei Leisinger, Plankstadt)
• Denise Dede aus Mannheim (Gerling Dental-Labor, Mannheim)
• Benjamin Bertram aus Heidelberg (Volkswagen Automobile Rhein-Neckar, Mannheim)
• Felix Göttmann aus Mannheim (Elsässer Holzbauwerte, Mannheim)

Kontakt für Interessierte rund um das Thema Ausbildungsbotschafter: Bianka Stier, Telefon 0621 18002-145, E-Mail: bianka.stier@hwk-mannheim.de.

Stadt Mannheim

