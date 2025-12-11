Mannheim – SPD-Landtagsabgeordnete Weirauch und Fulst-Blei kritisieren Entscheidung der Landesregierung gegen die Mietpreisbremse

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. „Die Grünen haben den Mietern in Mannheim einen Bären aufgebunden“

Der Abgeordnete Dr. Boris Weirauch macht seinem Ärger Luft: „Als Tiger gestartet, als Bettvorleger geendet. Das ist die desaströse Bilanz der Grünen, die mit Nebelkerzen versucht haben, die die Mieter in Mannheim in die Irre zu führen. Jetzt ist endgültig klar: In Mannheim werden die Mieten steigen und Schuld daran trägt allein Grün-Schwarz. Es ist zudem ein Hohn, wenn der Wegfall der Mietpreisbremse von der Landesregierung jetzt mit der erfolgreichen Wohnungsbaupolitik der Stadt Mannheim begründet wird“.

Auch sein Kollege Dr. Stefan Fulst-Blei ist sauer: „Diese Entscheidung ist eine wohnungsbaupolitische Bankrotterklärung, die insbesondere mit den Grünen nach Hause geht. Vollmundige Versprechungen wurden gegeben und am Ende kommt nichts heraus. Den Preis werden die Mieterinnen und Mieter in Mannheim zahlen: Neuvermietungen werden preislich nicht gedämpft und Bestandsmieten werden ebenfalls dadurch stärker steigen, als dies mit Mietpreisbremse erfolgen würde. Ein bitterer Tag für Mannheim.“

Fulst-Blei und Weirauch kündigen an, dass die SPD nach der Landtagswahl im Falle einer Regierungsbeteiligung Mannheim wieder in die Mietpreisbremse aufnehmen wird.

Quelle: Dr. Boris Weirauch MdL

SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 18:17