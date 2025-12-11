Mannheim – Einbrecher flüchten aus Einfamilienhaus in der Gartenstadt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim / Mannheim-Gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend kam es in der Baldurstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach Angaben der Polizei verschafften sich mindestens drei bislang unbekannte Täter gegen 19.30 Uhr gewaltsam Zutritt, indem sie die Eingangstür aufbrachen. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen.

Aus einer Schatulle entnahmen die Einbrecher Ringe und Goldschmuck. Als die Bewohnerin des Hauses heimkehrte, ergriffen die Täter umgehend die Flucht. In welche Richtung sie davoneilten, ist derzeit nicht bekannt.

Ob weitere Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ausfällt, ermittelt aktuell das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 10:01