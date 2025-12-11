Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau: Magische Metamorphosen: MUMMENSCHANZ feiert 50 Jahre Bühnendichtung

Ludwigshafen / Metropolregio Rhein-Neckar. MUMMENSCHANZ – 50 Years

Seit 50 Jahren begeistert MUMMENSCHANZ die Theaterwelt und das Publikum rund um den Erdball. Mit ihrem Jubiläumsprogramm 50 Years nimmt die preisgekrönte Schweizer Forma-tion das Publikum am Samstag, 20.12. um 19.30 Uhr, am Sonntag, 21.12. um 18 Uhr und am Montag, 22.12.2025 um 14.30 Uhr mit auf eine Reise voller Phantasie und Poesie und zeigt die beliebtesten Sketche aus dem großen Repertoire der letzten fünf Jahrzehnte.

Die Company MUMMENSCHANZ steht seit der Gründung 1972 in Paris weltweit, kultur-übergreifend und sprachlich unabhängig für zeitgenössisches Maskentheater. Ohne gespro-chenes Wort, rein visuell sowie ohne Musik und Bühnenbild, nur mit Masken und Körpern vor schwarzem Hintergrund, eroberten die drei Gründer Floriana Frassetto, Andres Bossard und Bernie Schürch die Welt. Floriana Frassetto, bis zum heutigen Tag die künstlerische An-triebskraft, hat zum Jubiläum ein Programm zusammengestellt, in dem die beliebtesten und erfolgreichsten Nummern zu sehen sind. Darunter die Lehmmasken, die Klopapier-Gesichter, ein überdimensionierter Plüschmund, laufende Hände und wandelnde Strichmännchen. Na¬türlich gibt es in 50 Years auch ein Wiedersehen mit den fragilen, luftgefüllten Giants, dem Röhrenmann und weiteren skurrilen Gegenständen und Formen, die von den Darstellerinnen und Darstellern Oliver Pfulg, Christa Barrett, Kevin Blaser, David Labanca, Tess Burla und Sarah Lerch zauberhaft zum Leben erweckt werden. Die Jubiläumsshow zeigt aber auch Sket¬che mit überraschenden, neuen Formen und den für MUMMENSCHANZ so typischen, eigen¬sinnigen Charakteren.

Preise 44 € / 37 € / 30 € / 23 €, Nachmittagsvorstellung 14:30 UHR: Einheitspreis 27 € / ermäßigt 18 €, Kartentelefon 0621/504 2558

