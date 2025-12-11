Ludwigshafen – Sicher unterwegs im öffentlichen Personennahverkehr

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Um die Sicherheit der Fahrgäste zu erhöhen und das Sicherheitsgefühl in Bus und Bahn zu stärken, hat der Ministerrat im September 2025 das Mitführen von Waffen und Messern in allen Verkehrsmitteln und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs in Rheinland-Pfalz verboten. Am Mittwochabend (10.12.2025, 18 – 19 Uhr) führten Kräfte der Polizei Ludwigshafen mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik eine Überprüfung des bestehenden Verbots durch. Dabei wurden Fahrgäste von Bussen und Straßenbahnen an der Haltestelle Berliner Platz kontrolliert. Ziel dieser Maßnahme war auch, die Fahrgäste auf das neue Verbot aufmerksam zu machen und diese zu sensibilisieren. Von 36 kontrollierten Fahrgästen führten zwei Personen ein Messer bei sich. In beiden Fällen handelte es sich um Handwerker, die berufsbedingt Cuttermesser/Werkzeuge als Arbeitsgeräte mitführten. Mit den Männern wurden daher sensibilisierende Gespräche geführt, jedoch keine Anzeigen erstattet.

Verstöße gegen die Landesverordnung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 Euro geahndet werden. Die Polizei Ludwigshafen zieht eine positive Bilanz der Kontrolle. Die Überprüfungen seien sowohl von den betroffenen Personen, als auch von Unbeteiligten durchweg positiv aufgenommen worden. Die Kontrollen sollen auch in Zukunft zur Erhöhung der Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr durchgeführt werden. Informationen zum Hintergrund des Messerverbots gibt es unter: https://mdi.rlp.de/service/pressemitteilungen/detail/sicher-unterwegs-kein-platz-fuer-waffen-im-oeffentlichen-nahverkehr

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 14:53