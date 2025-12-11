Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 15. Dezember bis 21. Dezember 2025

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen
vor:
Montag, 15. Dezember: Oggersheim, Friesenheim und Pfingstweide; Dienstag, 16. Dezember: Rheingönheim, Oppau und Süd; Mittwoch, 17.
Dezember: Nord, Mundenheim und Mitte; Donnerstag, 18. Dezember:
Friesenheim, Edigheim und West; Freitag, 15. Dezember: Mundenheim, Gartenstadt und Maudach.
Kurzfristige Änderungen behält sich die Stadtverwaltung vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.
Quelle Stadt Lu
Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 13:43