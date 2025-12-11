Ludwigshafen – Nikolausspende der Sparkasse Vorderpfalz: 60.000 Euro für lokale Vereine und Projekte im Rhein-Pfalz-Kreis

Ludwigshafen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Zum diesjährigen Nikolaustag hat die Sparkasse Vorderpfalz erneut ihre starke Verbundenheit mit der Region gezeigt. Wie in den Vorjahren stellt sie insgesamt 60.000 Euro zur Verfügung, um gemeinnützige Vereine und Initiativen im Rhein-Pfalz-Kreis zu fördern. Jede der 30 Gemeinden und Verbandsgemeinden erhält dabei einen Betrag von 2.000 Euro, um die Ziele und Pläne von lokal engagierte Projekte voranzutreiben.

Fokussierte Unterstützung für lokale Projekte

Die Auswahl der Begünstigten wird durch die zuständigen Bürgermeister und Verbandsbürgermeister getroffen, um zu gewährleisten, dass die Gelder dort eingesetzt werden, wo sie am dringendsten benötigt werden. Zu den unterstützten Initiativen gehören unter anderem eine Blaskapelle, ein Tennisclub, ein Kultur- und Heimatverein, die Naturfreunde sowie ein Motorsportclub. „Durch unsere Nikolausspende möchten wir all den freiwilligen Helfern Anerkennung zollen, die sich tagtäglich für das Wohl der Gesellschaft engagieren. Diese Organisationen spielen eine unersetzliche Rolle im sozialen Gefüge des Rhein-Pfalz-Kreises“, so Thomas Traue, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorderpfalz. „Es erfüllt uns mit Freude, dass unsere Spenden genau jene Projekte fördern, die der Gemeinschaft einen spürbaren Nutzen bringen.“

Langfristige Unterstützung für die Region

Die Nikolausspende ergänzt das ganzjährige Engagement der Sparkasse Vorderpfalz, die zahlreiche soziale, kulturelle und sportliche Projekte in der Region fördert. „Unser Einsatz für die Gemeinschaft endet nicht mit dem Jahreswechsel. Die Menschen und Vereine im Rhein-Pfalz-Kreis können sich auch in Zukunft auf die Unterstützung der Sparkasse Vorderpfalz und unserer Stiftungen zählen“, betont Traue.

Dank an die Ehrenamtlichen

Abschließend spricht Traue seinen Dank an die freiwilligen Helfer aus: „Es ist ein großes Geschenk, dass unsere Region so viele Menschen hat, die ihre Zeit und Energie für das Gemeinwohl einsetzen. Sie bilden das Fundament unserer Gesellschaft, und es liegt uns sehr am Herzen, sie mit dieser Spende zu unterstützen.“

Bildunterschrift: Thomas Traue, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorderpfalz, freut sich über das Engagement in der Region: „Mit der Nikolausspende möchten wir all denjenigen danken, die das Gemeinwohl im Rhein-Pfalz-Kreis tatkräftig vorantreiben.“

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor knapp 200 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von rund einer Million Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis über 1000 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz wichtige Steuerzahlerin, Investorin, Ausbilderin und Arbeitgeberin.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 09:48