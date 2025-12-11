Ludwigshafen – Mehrere Kellereinbrüche in der Seydlitzstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Ludwigshafener Seydlitzstraße haben unbekannte Täter in der Zeit vom 3. bis 9. Dezember 2025 mehrere Kellereinbrüche verübt. Nach Angaben der Polizei wurden insgesamt drei Kellerräume gewaltsam aufgebrochen. Die Einbrecher entwendeten verschiedene Gegenstände im Gesamtwert von rund 2.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet nun mögliche Zeugen um Mithilfe. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 08:46