Ludwigshafen – Mehrere hundert Parkverstöße geahndet und einige Abschleppmaßnahmen durchgeführt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. An drei Tagen in der vergangenen Woche hat die Verkehrsüberwachung des Bereichs Öffentliche Ordnung „Knöllchen“ wegen Parkverstößen im dreistelligen Bereich verteilt und zahlreiche Abschleppmaßnahmen veranlasst. Das Hauptaugenmerk dieser Schwerpunktkontrollen des ruhenden Verkehrs lag auf den Fußgängerzonen der Ludwigstraße, Amtsstraße und Bismarckstraße sowie auf den Bereichen rund um den Lutherplatz und die Bahnhofstraße.

Die 12 Kontrolleur*innen der Verkehrsüberwachung ahndeten im Laufe des Donnerstagnachmittags, 4. Dezember 2025, zwischen 14.45 bis 16.50 Uhr 129 falsch abgestellte Fahrzeuge und ordneten neun Abschleppmaßnahmen an.

Am Mittwochnachmittag, 3. Dezember 2025, registrierten die 13 im Einsatz befindlichen Mitarbeiter*innen des Ordnungsamtes im Zeitraum von 12.45 bis 14.45 Uhr insgesamt 126 Parkverstöße und ließen acht Fahrzeuge abschleppen.

Bereits am Dienstag, 2. Dezember 2025, stellten neun Mitarbeiter*innen der Verkehrsüberwachung in der Umgebung von Bahnhofstraße, Amtsstraße und Lutherplatz innerhalb von rund eineinhalb Stunden 72 gebührenpflichtige Verwarnungen aus und veranlassten neun Abschleppmaßnahmen.

Häufig stieß die Verkehrsüberwachung dabei auf Unverständnis und wenig Einsicht der Verkehrsteilnehmer*innen,

die ihre Fahrzeuge regelwidrig abgestellt hatten. In den Informationsgesprächen leisten die Mitarbeiter*innen unter anderem dahingehend Aufklärungsarbeit, dass ein absolutes Halteverbot auch einen kurzen Halt zum Einkaufen untersagt und Verkehrsregeln für alle gelten. Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten wird die Verkehrsüberwachung künftig weiterhin Schwerpunktkontrollen unangekündigt durchführen.

Seniorin mit Rollator unterstützt

Im Zuge der Kontrollen unterstützten die Kolleg*innen am Mittwoch eine 94-jährige Frau mit Rollator, die am Berliner Platz die Mitarbeiter*innen der Verkehrsüberwachung um Hilfe bat. Sie begleiteten die Seniorin daraufhin bis zu ihrer Wohnung am Danziger Platz, wofür sie den städtischen Mitarbeiter*innen dankte.

Quelle Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 18:30