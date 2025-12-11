Ludwigshafen – Erneut Fahrzeuge aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (9.-10.12.2025) kam es erneut zu zwei Fahrzeugeinbrüchen. In der Lisztstraße (nahe Brahmsstraße) wurde die Scheibe eines geparkten Transporters eingeschlagen und Werkzeug im Wert von etwa 500 Euro gestohlen. Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Weinbietstraße nahe der Rheingönheimer Straße. Dort schlugen Unbekannte ebenfalls die Scheibe eines Kastenwagens ein. Aus dem Fahrzeug wurden Schlüssel gestohlen. Bitte beachten Sie den Hinweis Ihrer Polizei, um sich vor Diebstahl zu schützen: Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter. Auch keine wertvollen Maschinen über Nacht im Fahrzeug lassen: Am besten schützen Sie sich vor Diebstahl, in dem Sie keine wertvollen Maschinen, Geräte oder sonstige Gegenstände über Nacht im Fahrzeug lassen. Lagern Sie Ihre wertvolle Ausrüstung in einem sicheren Gebäude (Werkstatt oder Lager). Haben Sie in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 15:20