Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stiftung LebensBlicke freut sich sehr, für das Jahr 2026 die bekannte Ärztin, Bestseller-Autorin und Präsidentin des DRKKreisverbandes Tübingen, Dr. Elisabeth Federle, als neue Botschafterin gewonnen zu haben. Federle, die seit vielen Jahren als leitende Notärztin in Tübingen tätig ist und eine eigene Hausarztpraxis betreibt, setzt sich mit großem Engagement für die Gesundheitsvorsorge und das frühzeitige Erkennen von Krankheiten ein. Lisa Federle: „Botschafterin für die Stiftung LebensBlicke zu sein, ist für mich eine besondere Ehre und zugleich ein persönliches Anliegen. Als Ärztin weiß ich, wie entscheidend die Früherkennung von Darmkrebs für die Heilungschancen ist. Ich möchte die Menschen ermutigen, Vorsorgeangebote wahrzunehmen, denn jeder rechtzeitig entdeckte Befund kann Leben retten. Wenn ich durch meine Rolle auch nur einen Mitmenschen mehr überzeuge, dann hat sich die Aufgabe schon gelohnt.“ Weitere Informationen zu Dr. Lisa Federle finden Sie hier. Die Stiftung LebensBlicke arbeitet mit zahlreichen prominenten Unterstützern sowie bundesweit mit über 200 Regionalbeauftragten zusammen, um die Bevölkerung für die lebensrettende Vorsorge zu sensibilisieren.

Weitere Informationen auf unserer Website: lebensblicke.de.

Spendenkonto: Sparkasse Vorderpfalz – IBAN DE22 5455 0010 0000 0009 68

Quelle: Stiftung LebensBlicke

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 19:58