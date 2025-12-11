Ludwigshafen – Auto kollidiert mit Straßenbahn

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Mittwoch (10.12.2025) kollidierte gegen 19:30 Uhr ein Auto mit einer Straßenbahn in der Carl-Bosch-Straße. Der 50-jährige Autofahrer befuhr die Carl-Bosch-Straße in Richtung Brunckstraße und beabsichtigte verkehrswidrig zu wenden, weshalb er die Bahngleise überfuhr. Dabei missachtete er die Vorfahrt der Straßenbahn, sodass es zur Kollision kam. Die 40 Fahrgäste der Bahn und der Autofahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 16:14