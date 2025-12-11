Landau – Leichteres Parken für Handwerksbetriebe – Digitaler Handwerkerparkausweis MRN und neue Handwerkerparkplätze in Landau

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Für Handwerksbetriebe, die täglich an unterschiedlichen Orten in der Region im Einsatz sind, ist die Beantragung einzelner Parkausnahmen zeitaufwendig und umständlich. Jede neue Baustelle erfordert einen eigenen Antrag. Damit diese Hürde wegfällt, kann nun auch in Landau der Handwerkerparkausweis MRN beantragt werden. Er ermöglicht parken ohne separate Ausnahmegenehmigung in vielen Bereichen der Region. Ergänzend dazu hat die Stadt Landau an vier Standorten in der Stadt sogenannte Handwerkerparkplätze ausgewiesen. Den Handwerkerparkausweis MRN können Betriebe beantragen, deren Sitz innerhalb der Metropolregion Rhein-Neckar liegt, die bei der IHK oder der Handwerkskammer gemeldet sind und die eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, für die ein Fahrzeug benötigt wird. Die Fahrzeuge dürfen ein Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen nicht überschreiten und müssen als Werkstattwagen oder für den Transport von Produkten, Material und Werkzeug genutzt werden. Der Parkausweis ermöglicht das Parken werktags während des Arbeitseinsatzes in verschiedenen Bereichen, die dem Ausweis zu entnehmen sind.

Die Antragstellung erfolgt digital bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde. Der Ausweis ist ein Jahr gültig und kostet 195 Euro pro Jahr. Bereits ausgestellte, analoge Parkausweise können weiterhin genutzt werden, ihre Gültigkeit endet jedoch spätestens am 31. Dezember 2025. Weitere Informationen gibt es unter www.hwpa.de oder per E-Mail an handwerkerparkausweis@m-r-n.com. Ergänzend dazu hat die Stadt im Austausch mit der Kreishandwerkerschaft Südpfalz-Deutsche Weinstraße an vier unterschiedlichen Standorten sogenannte Handwerkerparkplätze ausgewiesen. Ausschließlich Mitgliedsbetriebe dürfen die Parkplätze nutzen. Das Angebot wird für ein Jahr getestet. Anschließend soll beschlossen werden, ob die Parkplätze dauerhaft an die Kreishandwerkerschaft abgetreten werden oder ob die Parkflächen wieder an die Stadt zurückgehen. Die Standorte sind am Kleinen Platz, in der Straße Schulhof, in der Martin-Luther-Straße (Nähe Kronstraße) sowie in der Badstraße (hinter dem VR-Bank Parkhaus). Von Montag bis Samstag zwischen 7 und 19 Uhr dürfen nur Handwerksbetriebe aus der genannten Kreishandwerkerschaft dort parken. Zwischen 19 und 7 Uhr sowie am Sonntag sind die Parkflächen für die Allgemeinheit geöffnet. „Mit den neuen Angeboten erleichtern wir den Betrieben in unserer Stadt die tägliche Arbeit. Gerade Handwerksunternehmen sind darauf angewiesen, schnell und flexibel an ihren Einsatzorten zu sein und das ermöglichen wir ihnen. Damit stärken wir nicht nur das Handwerk, sondern auch die wirtschaftliche Dynamik in Landau“, erklärt Oberbürgermeister Dominik Geißler abschließend.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 13:51