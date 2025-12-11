Landau – KJO-Förderverein mit neuem Vorsitzenden

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern ist der neue Vorsitzende des Fördervereins des Kreisjugendorchesters (KJO) Südliche Weinstraße. Die Mitgliederversammlung des Vereins hat ihn im November gewählt. Er folgt damit auf die frühere Landrätin Theresia Riedmaier, die den Verein in den vergangenen sechs Jahren geführt hatte. In ihrem Rechenschaftsbericht betonte Theresia Riedmaier, die vordringlichste Aufgabe des Fördervereins sei die finanzielle Unterstützung des KJO und damit vor allem die Einwerbung von Spenden. In den vergangenen sechs Jahren ihrer Verantwortung als Vorsitzende seien rund 65.000 Euro an Spenden eingegangen. Darunter waren auch Großspenden regionaler Wirtschaftsunternehmen, Stiftungen und Service-Clubs. Als Landrätin in den Jahren zuvor konnte sie dem Förderverein insgesamt weitere 40.000 Euro – durch Spenden bei Empfängen anlässlich runder Geburtstage und des Abschieds aus dem Amt – übergeben. Mit den Geldern wurden Probefreizeiten und Konzertreisen gefördert, Notensätze und Instrumente angeschafft sowie bestehende Instrumente repariert. „Für das große Engagement für unser Kreisjugendorchester danke ich Frau Riedmaier herzlich“, so Landrat Dietmar Seefeldt. „Sie ist und bleibt eng mit dem Orchester verbunden, dessen Arbeit sie bereits als Landrätin stark unterstützte, was sie dann später auch als Vereinsvorsitzende fortgeführt hat.“

Das Kreisjugendorchester SÜW wurde im Herbst 1987 auf Initiative der Kreismusikschule SÜW und des damaligen Kreismusikverbandes SÜW-LD gegründet. Im Mai 1989 nahm das noch junge Orchester zum ersten Mal bei einem Wertungsspiel teil, wo es auf Anhieb einen ersten Preis in der Kategorie Mittelstufe errang. Im Lauf der Jahre hatte das Orchester viele Auftritte im Landkreis Südliche Weinstraße, der Stadt Landau sowie in anderen Regionen Deutschlands und dem benachbarten Frankreich. Seit 1996 unternimmt das Orchester auch Konzertreisen in weitere Länder, unter anderem nach Spanien, Brasilien oder Luxemburg. Seit 35 Jahren gestaltet das Orchester ununterbrochen den Neujahrsempfang des Landkreises Südliche Weinstraße. Zurzeit spielen im Kreisjugendorchester rund 40 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 27 Jahren aus der Kreismusikschule Südliche Weinstraße und aus Musikvereinen der Region. Im Jahr 1998 wurde ein Förderverein gegründet, um das Orchester finanziell und ideell bei seinen vielen Aufgaben zu unterstützen.

