Hockenheim – Neujahrsempfang 2026

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Oberbürgermeister Marcus Zeitler nimmt den Jahreswechsel zum Anlass, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt auch im Namen des Gemeinderats und der Stadtverwaltung am Freitag, dem 9. Januar 2026, um 19.30 Uhr, zum Neujahrsempfang in die Stadthalle Hockenheim einzuladen. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.

An diesem Abend möchte Oberbürgermeister Zeitler das Gespräch und die Begegnung suchen, um die Zusammengehörigkeit in der städtischen Gemeinschaft zu unterstreichen und deutlich zu machen, wie wichtig die Arbeit Vieler zum Wohle der Stadt ist. Auch wird er seine guten Wünsche zum neuen Jahr übermitteln.

Das Programm wird unter anderem durch die Band „REVIVED“ und die Showformation „Leuchtschrift“ der Tanzschule Feil gestaltet. Zusätzlich bietet der Neujahrsempfang erneut den würdigen Rahmen für die öffentliche Anerkennung bürgerschaftlichen Engagements und damit verbundene Ehrungen.

Ab 18 Uhr haben die Besucherinnen und Besucher des Neujahrsempfangs die Möglichkeit, sich im Foyer der Stadthalle bei zahlreichen Hockenheimer Vereinen über deren umfassendes Angebot zu informieren.

Bildunterschrift: Beim diesjährigen Neujahrsempfang empfingen Oberbürgermeister Marcus Zeitler (Mitte links) und Bürgermeister Matthias Beck (Mitte rechts) sowie die beiden Schornsteinfeger Sascha Gräter (links) und Dane Rosenberger (rechts) gemeinsam die Saalgäste. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 18:38