Heppenheim – ERS EuRope-Systems feiert 25-jähriges Bestehen – Unternehmen aus Lorsch ist Spezialist für Befestigungssysteme für Industrie, Bauwesen und Veran-staltungstechnik – Wirtschaftsförderung Bergstraße war vor Ort, gratulierte zum Jubiläum und überreichte eine Gratulationsurkunde

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Unternehmen, die Ausdauer, Verlässlichkeit und Innovationskraft miteinander verbinden, können über Jahre hinweg stabile Strukturen aufbauen und sich erfolgreich am Markt behaupten. Ein Beispiel dafür ist die ERS EuRope-Systems GmbH in Lorsch, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), besuchte das Un-ternehmen, um zu gratulieren und eine Jubiläumsurkunde zu überreichen. Begleitet wurde er von Tim Rückert, Projektleiter bei der Entwicklungsgesellschaft Lorsch (EGL) mbH, der Bürgermeister Christian Schönung vertrat und dessen Glückwünsche überbrachte. Seitens des Unternehmens nahmen die beiden Geschäftsführer der ERS EuRope-Systems GmbH Dr. Andreas Rupp und Christian Kögel am Termin teil. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet, seit 2011 befindet sich die Firma am Standort Lorsch. Präzision, technische Erfahrung und langfristige Kundenbeziehungen haben das Profil des Unternehmens geprägt, seine Position im Markt gestärkt und es zu einem gefragten Anbieter für Befestigungssysteme für jeden Anwendungsbereich gemacht – in Industrie, Bauwesen oder Veranstaltungstechnik. Von der Entwick-lung und dem Design bis zur Fertigung und Qualitätssicherung – alle Prozesse erfolgen direkt am Standort in Lorsch. Hier beschäftigt ERS rund 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die beiden Geschäftsführer erinnerten beim Termin an die Anfangsjahre: „Als wir gestartet sind, standen wir vor der Aufgabe, uns in einem wachsenden technischen Umfeld zu behaupten. Viele Entwicklungen der Branche waren damals noch nicht absehbar. Rückblickend zeigt sich, wie wichtig die kontinuierliche Anpas-sung und eine klare Ausrichtung waren.“

Dr. Zürker würdigte die langjährige Unternehmensentwicklung: „ERS Europe Systems steht beispielhaft für einen Betrieb, der über viele Jahre hinweg solide gewachsen ist und sich in der Wirtschaftsregion Bergstra-ße fest etabliert hat. Die 25-jährige Firmengeschichte zeigt, wie wichtig Beständigkeit, fachliche Kompetenz und regionale Verwurzelung für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung sind. Wir gratulieren sehr herz-lich zum Jubiläum.“ Auch Tim Rückert betonte die Rolle des Unternehmens für Lorsch: „ERS Europe Systems ist seit vielen Jahren ein fester und verlässlicher Bestandteil der Lorscher Unternehmenslandschaft. Das gesellschaftliche Engagement vor Ort – sei es durch das vielfältige Ausbildungsangebot oder die Kooperation mit der Behin-dertenhilfe Bergstrasse – zeigt, wie eng das Unternehmen mit dem Standort verbunden ist. Wir freuen uns über dieses Jubiläum und wünschen weiterhin eine gute und erfolgreiche Zukunft.“ Mit dem Blick auf die kommenden Jahre setzt das Unternehmen weiterhin auf technische Weiterentwicklung und stabile Strukturen – und knüpft damit an seine 25-jährige Geschichte an.

Info: Die ERS Europe Systems finden Sie im Internet unter www.europe-systems.de. Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergs

