Heidelberger Schlossfestspiele 2026 feiern 100. Geburtstag

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schlossfestspiele 2026: Vorgezogener Vorverkaufsstart am 12. Dezember 2025 – Veranstaltung läuft vom 11. Juni bis 2. August 2026 im Schlosshof, Dicker Turm und Englischer Bau.

Das Theater und Orchester Heidelberg startet den Vorverkauf für die Heidelberger Schlossfestspiele 2026 dieses Jahr bereits am 12. Dezember 2025, etwa einen Monat früher als in den Vorjahren. Karten für sämtliche Vorstellungen und Konzerte im Schlosshof, im Englischen Bau und im Dicken Turm sind ab 11:00 Uhr an der Theaterkasse, über die Website des Theaters und die üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Die Heidelberger Schlossfestspiele feiern 2026 ihren 100. Geburtstag. 1926 wurden sie von Rudolf Karl Goldschmit und Gustav Hartung ins Leben gerufen und mit »Ein Sommernachtstraum« von William Shakespeare im Schlosshof eröffnet. Im Jubiläumsjahr erwarten die Besucher*innen gleich fünf Schlosskonzerte des Philharmonischen Orchesters Heidelberg sowie Schauspiel, Tanz und Musiktheater auf den schönsten Bühnen der Stadt.

Schauspiel, Tanz und Musiktheater

Im Englischen Bau bringen das Junge Theater und das Dance Theatre Heidelberg ab dem 11. Juni 2026 eine gemeinsame Version des bekannten Andersen-Märchens »Das hässliche Entlein« auf die Bühne: eine berührende Geschichte über Einsamkeit, Zugehörigkeit und Selbstakzeptanz für die ganze Familie und alle Theaterbegeisterten ab sechs Jahren. Regie führen Natascha Kalmbach, Leiterin des Jungen Theaters Heidelberg, sowie Iván Pérez, Künstlerischer Leiter des Dance Theatre Heidelberg, der auch die Choreografie übernimmt.

Im Dicken Turm erobert ab dem 14. Juni 2026 Mary Shelleys genialer Klassiker »Frankenstein« in einer neuen, zeitgemäßen Bearbeitung von Philipp Löhle die Bühne. In der Inszenierung kommt die Autorin selbst als Erzählerin zu Wort und lotet die Frage danach, wer Mensch und wer Monster ist, neu aus. Die Regie übernimmt Yvonne Kespohl, die bereits zahlreiche Produktionen auf die Heidelberger Bühnen brachte (u. a. »Pippi Langstrumpf«, »Nathans Kinder«, »Ronja Räubertochter«, »Die Zertrennlichen«, »Satelliten am Nachthimmel«, »Der gestiefelte Kater«) – zuletzt das aktuelle Familienstück zur Weihnachtszeit, »Die kleine Hexe« von Otfried Preußler.

Holger Schultze inszeniert französischen Klassiker

Im Schlosshof feiert am 19. Juni 2026 als große Schauspiel-Neuproduktion der französische Klassiker »Cyrano de Bergerac« von Edmond Rostand Premiere. Zum Abschluss seiner Intendanz inszeniert Holger Schultze noch einmal selbst im Schlosshof und verabschiedet sich mit der »romantischen Komödie«, die zum größten Theatererfolg Frankreichs wurde. Die Bühne gestaltet Marcel Keller, die Kostüme entwirft Erika Landertinger. Im Schlosshof gibt es ab dem 10. Juli 2026 auch die Wiederaufnahme von Georges Bizets Oper »Carmen« in der erfolgreichen Inszenierung von Anja Kühnhold.

Fünf Konzertabende im Schlosshof – Filmmusik und Schlossbeleuchtung

Das Philharmonische Orchester Heidelberg lädt anlässlich der Jubiläumsausgabe 2026 zu gleich fünf Konzertabenden auf dem Schloss ein. Das 1. Schlosskonzert »Bohemian Rhapsody« am 26. und 28. Juni 2026 unter der Leitung von Alexander Sinan Binder ist ganz der böhmischen Romantik gewidmet: Smetanas »Die Moldau«, die Ouvertüre zu »Die verkaufte Braut«, Dvořáks Romanze für Violine und Orchester sowie Josef Bohuslav Foersters »Meine Jugend«.

Im 2. Schlosskonzert »Merci, Udo Jürgens« am 2. und 3. Juli 2026 interpretiert Gunnar Schmidt die großen Hits des Ausnahmekünstlers mit sinfonischen Arrangements von Enrique Ugarte. Matthias Kloppe begleitet am Klavier. Die musikalische Leitung übernimmt Michael Nündel.

Das 3. Schlosskonzert »Feuerwerksmusik« präsentiert als Konzert zur Schlossbeleuchtung am 11. Juli 2026 Ludwig van Beethovens 7. Sinfonie und Georg Friedrich Händels barocke »Feuerwerksmusik« unter der Leitung von Junyoung Kim.

Das beliebte Schlosskonzert mit Meisterwerken der Filmmusik steht wieder auf dem Programm. Beim 4. Schlosskonzert »Cinemania – Hollywood in Heidelberg« am 25., 26. und 27. Juli 2026 zeigt das Philharmonische Orchester Heidelberg, unter der Leitung von Dietger Holm, wie Filmmusik ganz ohne Leinwand die Gänsehautstimmung eines Thrillers, das Herzklopfen eines romantischen Liebesfilms oder die große Spannung eines epischen Actionblockbusters erzeugt.

Das 5. Schlosskonzert »Addio! – Große Operngala« am 1. und 2. August 2026 bietet einen glanzvollen Abschluss mit allen Sänger*innen des Heidelberger Ensembles und den schönsten Arien, Duetten und Chören der Oper – von Puccini bis Verdi. Die Leitung übernehmen alle Dirigenten des Hauses: Mino Marani, Dietger Holm, Junyoung Kim, Florian Daniel und Paul Breyer stehen am Pult des Philharmonischen Orchesters Heidelberg.

Die Vorstellung »Melodien à la carte« serviert am 17. Juli 2026 Theater-Delikatessen zwischen Oper und Operette sowie ein festliches Menü von Küchenchef Martin Scharff. Intendant Holger Schultze setzt den kulinarischen Abend mit einem Augenzwinkern in Szene.

Rahmenprogramm zum Jubiläum: 100 Jahre Heidelberger Schlossfestspiele

Das Jubiläum wird mit einem besonderen Programm gefeiert: Ensemblemitglieder aller Sparten nehmen die Besucher*innen mit auf eine Reise durch die Zeit und zu Orten des Heidelberger Schlosses, die bei den regulären Schlossvorstellungen nicht zu sehen sind. Eine Ausstellung in den Räumlichkeiten des Schlosses, die die Geschichte der Schlossfestspiele im Detail beleuchtet und besondere Exponate und Dokumente erlebbar macht. Für Generationen von Heidelberger*innen sind die Schlossfestspiele mit persönlichen Erinnerungen verbunden. Ob frühe Theaterbesuche im Schlosshof in den 50er Jahren, Anekdoten, oder Erinnerungsstücke, die helfen können, die Geschichte der Schlossfestspiele lebendig werden zu lassen – Interessierte sind herzlich eingeladen, diese Erinnerungen, Fotos oder Dokumente einzusenden (per E-Mail an alexander.schilling@heidelberg.de). Weitere Informationen zum Rahmenprogramm werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Vorverkauf ab 12. Dezember 2025

Karten für sämtliche Vorstellungen und Konzerte sind ab Donnerstag, 12. Dezember 2025, ab 11:00 Uhr im Vorverkauf erhältlich. Die Theaterkarten gelten wie gewohnt am Tag der Vorstellung ab vier Stunden vor Vorstellungsbeginn als Fahrausweise für Busse, Straßenbahnen sowie freigegebene Züge im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN).

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 20:34