Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Ämter und Dienststellen der Stadt Heidelberg sind rund um Weihnachten, Neujahr und den Feiertag Heilige Drei Könige am Montag und Dienstag, 22. und 23. Dezember, am Montag und Dienstag, 29. und 30. Dezember 2025, am Montag, 5. Januar, sowie ab Mittwoch, 7. Januar 2026, geöffnet. Am Brückentag, Freitag, 2. Januar 2026, ist die Verwaltung geschlossen – ebenso an Heiligabend (24. Dezember), den Weihnachtsfeiertagen (25. und 26. Dezember), Silvester (31. Dezember), Neujahr (1. Januar) und Heilige Drei Könige (6. Januar).

Besondere Regelungen in einzelnen Ämtern und Einrichtungen:

Die Bürgerämter sind aufgrund der Feiertage minimal besetzt, es kann ohne vereinbarten Termin deshalb zu längeren Wartezeiten kommen. Die vielfältigen Service-Angebote der Stadt Heidelberg können Bürgerinnen und Bürger auch bequem online und rund um die Uhr in Anspruch nehmen – von zu Hause aus oder von unterwegs per Smartphone. Die Online-Services sind zu finden unter www.heidelberg.de/formulare. Von Montag, 22. Dezember 2025, bis Freitag, 9. Januar 2026, gelten in den Bürgerämtern der Stadt Heidelberg folgende Ferienöffnungszeiten:

Am Montag, 22. Dezember, und am Dienstag, 23. Dezember 2025, am Montag, 5. Januar, sowie von Mittwoch, 7. Januar, bis Freitag, 9. Januar 2026, sind die Bürgerämter regulär geöffnet. Am Montag, 29. Dezember, sowie am Dienstag, 30. Dezember 2025, ist nur das Bürgeramt Mitte geöffnet. An Heiligabend und den Weihnachtstagen, sowie an Silvester, Neujahr, dem 2. Januar 2026 und dem Dreikönigstag sind die Bürgerämter geschlossen.

Termine können unter termin.heidelberg.de oder telefonisch von 8 bis 16 Uhr unter 06221 58-13333 gebucht werden. Auch im Bürgeramt Virtuell können wie gewohnt Termine gebucht werden. Die Zulassungs- und Führerscheinstelle steht den Bürgerinnen und Bürgern ebenfalls nach Terminvereinbarung zur Verfügung.

Die Stadtbücherei bleibt an den Weihnachtstagen sowie an Silvester (31. Dezember), Neujahr (1. Januar) und am Feiertag „Heilige Drei Könige“ (6. Januar) geschlossen. Letzter Ausleihtag vor dem Fest ist Dienstag, 23. Dezember. Am Samstag, 27. Dezember, Dienstag, 30. Dezember, Freitag, 2. Januar, sowie am Samstag, 3. Januar, ist die Stadtbücherei jeweils von 10 bis 16 Uhr verkürzt geöffnet. Am Montag, 29. Dezember, ist keine Medienrückgabe möglich. Am Montag, 5. Januar, ist die Stadtbücherei wie immer montags geschlossen. Ab Mittwoch, 7. Januar, gelten wieder die normalen Öffnungszeiten. Der Bücherbus steht vom 29. Dezember bis einschließlich 6. Januar und fährt ab Mittwoch, 7. Januar 2026, seine Haltestellen wieder zu den gewohnten Zeiten an. Die digitalen Angebote der Stadtbücherei wie die eAusleihe Metropolbib.de und Filmfriend stehen auch während der Feiertage rund um die Uhr zur Verfügung.

Im Haus der Jugend verabschieden sich ab 15. Dezember alle Kurse in die wohlverdiente Winterpause. Der offene Bereich steht mit Spielen, Kicker, Billard und der „Sporthalle“ noch bis 21. Dezember für Kinder, Jugendliche und Familien zur Verfügung. Ab dem 22. Dezember bleibt das Haus der Jugend geschlossen. Im neuen Jahr öffnet das Haus der Jugend wieder ab 12. Januar den offenen Publikumsbereich. Die Kurse nehmen ihren regulären Betrieb ab 19. Januar wieder auf.

Das Büro der ehrenamtlich tätigen Bürgerbeauftragten Carola de Wit im Rathaus ist vom 18. Dezember bis zum 2. Januar geschlossen. Ab dem 7. Januar ist das Büro der Bürgerbeauftragten wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten – dienstags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr – geöffnet. Das Büro der Bürgerbeauftragten ist per E-Mail an buergerbeauftragte@heidelberg.de erreichbar. Außerhalb der Öffnungszeiten besteht die Möglichkeit, unter der Telefonnummer 06221 58-10260 auf den Anrufbeantworter zu sprechen.

Die städtischen Recyclinghöfe bleiben an Heiligabend (Mittwoch, 24. Dezember), am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag (Donnerstag, 25., und Freitag, 26. Dezember), Neujahr (Donnerstag, 1. Januar) sowie Heilige Drei Könige (Dienstag, 6. Januar) geschlossen. Das Recyclingkaufhaus „Die Möbelhalle“ auf dem Recyclinghof Kirchheim hat seinen Verkaufsbereich von Mittwoch, 24. Dezember, bis einschließlich Dienstag, 6. Januar, geschlossen. Die Abgabe von Spenden ist in diesem Zeitraum weiter möglich.

Das Familienbüro der Stadt Heidelberg in der Plöck 2a ist in der Zeit von Freitag, 19. Dezember, bis einschließlich Freitag, 2. Januar, im Weihnachtsurlaub. Anfragen sowie die Bestellung von Begrüßungstaschen können per E-Mail an familienoffensive@heidelberg.de gerichtet werden und werden im Januar schnellstmöglich bearbeitet. Ebenso pausieren die Eltern-Kind-Gruppen „Plöckzwerge“ und das Eltern-Babycafé „Plöckstube“. Ab Mittwoch, 7. Januar, finden die Eltern-Kind-Gruppentreffen wieder wie gewohnt statt.

Das Büro der Kommunalen Behindertenbeauftragten Christina Reiß ist von Montag, 22. Dezember, bis Dienstag, 6. Januar, nicht besetzt.

Das Interkulturelle Zentrum befindet sich vom 22. Dezember bis 5. Januar in Winterpause.

Das Kurpfälzische Museum ist am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. und 5. Januar geschlossen – ansonsten dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet (auch am 26. Dezember). Das Mark-Twain-Center ist am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. und 6. Januar geschlossen – ansonsten geöffnet mittwochs bis sonntags von 13 bis 18 Uhr (auch am 26. Dezember). Die Textilsammlung Max Berk ist am 24., 25., 26. und 31. Dezember und am 1. und 6. Januar geschlossen, generell geöffnet mittwochs, samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr.

Das Stadtarchiv ist vom 22. Dezember bis 5. Januar für die Benutzung vor Ort geschlossen.

Die Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte bleibt vom 24. bis 26. Dezember, an Silvester (31. Dezember) und Neujahr (1. Januar) geschlossen.

Die Michaelsbasilika und der Heiligenbergturm auf dem Heiligenberg müssen im Januar und Februar geschlossen bleiben. Auch an Heiligabend, 24. Dezember, und an Silvester, 31. Dezember, bleiben die Michaelsbasilika und der Heiligenbergturm geschlossen. Ab März 2026, können die Wahrzeichen wieder mittwochs bis sonntags zu den gewohnten Zeiten besucht werden. Witterungsbedingte Schließungen wegen Unfallgefahr sind darüber hinaus möglich.

