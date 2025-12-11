Frankenthal – Weihnachtliche Klänge Musikschule Frankenthal eröffnet Adventszeit – weitere Konzerte in Vorbereitung

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit festlichen Klängen und spürbarer Freude am Musizieren eröffnete die Städtische Musikschule Frankenthal am vergangenen Samstag unter der Leitung von Cami Hotea-Schulz die Adventszeit. In den Räumen der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten herrschte eine herzliche und von Vorfreude geprägte Atmosphäre, in der Ensembles, Chöre sowie Solistinnen und Solisten ein vielseitiges Programm präsentierten. Das große Orchester überzeugte durch musikalische Ausdruckskraft und präzises Zusammenspiel. Virtuose Bearbeitungen und Medleys bekannter Weihnachtsmotive sorgten für leuchtende Augen im Publikum. Shirin-Aimée Schulz begeisterte mit Fritz Kreislers „Liebesleid“ und „Liebesfreud“, während Rhea D’Jesus und Milan Heise ein Doppelkonzert für Oboe mit besonderer Leichtigkeit darboten. Finn Frefat glänzte an der Trompete mit erstaunlicher Reife. Für moderne Akzente sorgte der Popchor un-ter Matthias Frefat, dessen frische und solistische Beiträge den Abend abwechs-lungsreich abrundeten.

Rund 70 Musikerinnen und Musiker wirkten mit – von der „Saitenbande“ unter der Leitung von Gyöngyi Gontermann, deren Engagement besonders gewürdigt wurde, bis hin zu den erfahrenen Stadtstreichern. Unterstützt wurde das Orchester außer-dem von den Musikschullehrkräften Selen Alvira-Torrente und Sofie Bender, die zu-sätzlich schwungvoll am Flügel zu hören war. Ein herzlicher Dank gilt der Adventge-meinde Frankenthal, die mit viel Gastfreundschaft nicht nur die Räumlichkeiten be-reitstellte, sondern auch während der Proben und im Anschluss an das Konzert für warme Bewirtung sorgte. Mit diesem feierlichen Auftakt richtet sich der Blick der Musikschule nun auf die wei-teren musikalischen Höhepunkte der Adventszeit: Die Proben laufen bereits auf Hochtouren, denn schon am Freitag, 12. Dezember um 19 Uhr, gestalten die Stadt-kapelle Frankenthal und das Jugendblasorchester in der Versöhnungskirche ein ad-ventliches Bläserkonzert. Hier erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Pro-gramm aus verschiedenen Epochen und stimmungsvoller Adventsmusik.

Den Abschluss der diesjährigen Konzertreihe bildet am Mittwoch, 17. Dezember um 19 Uhr, das Adventskonzert im Konzertsaal der Städtischen Musikschule. Schülerin-nen und Schüler präsentieren in kleinen Ensembles besinnliche und besondere Wer-ke zur Vorweihnachtszeit. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Der Eintritt zu den drei Konzertveranstaltungen ist frei.

Alle Informationen sind auch auf www.frankenthal.de/musikschule zu finden.

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 10:04