Frankenthal – Riding Santas auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt – Signiertes FCK-Trikot wird für den guten Zweck versteigert – FCK-Vorsitzender Rainer Kessler zu Gast in Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Besucher des Frankenthaler Weihnachtsmarkts dürfen sich in diesem Jahr auf einen besonde-ren Programmhöhepunkt freuen: Wenn am Sonntag, 14. Dezember, die Riding Santas auf ihren geschmückten Motorrädern in die Innenstadt rollen, gibt es für alle Fans des 1. FC Kai-serslautern ein besonderes Schmankerl. FCK-Vorsitzender Rainer Kessler ist zu Gast in Fran-kenthal und hat ein Trikot mit Originalunterschriften der Profis im Gepäck. Das gute Stück wird an diesem Tag für den guten Zweck versteigert. Bereits vor der Ankunft der rollenden Nikoläuse wird den Besucherinnen und Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten. Um 13.30 Uhr stimmt Karsten Berger mit traditionel-len Weihnachtsliedern ein. Ab 14.45 Uhr präsentiert das gemischte Ensemble Heartliner – be-stehend aus 13 Erwachsenen und Kindern – ein Weihnachtsprogramm mit englischen Pop-Weihnachtssongs. Der erste Teil erfolgt vor dem Eintreffen der Riding Santas, der zweite Teil im Anschluss.

Gegen 15 Uhr treffen die Riding Santas unter der Leitung ihres Organisators Patrick Kuntz auf dem Weihnachtsmarkt ein. Die offizielle Begrüßung übernehmen Bürgermeister Bernd Knöp-pel und Miss Strohhut Larissa Kießling. Auch Rainer Kessler spricht auf der Bühne vor dem Erkenbert-Museum, bevor das Trikot durch Stadtratsmitglied Christian Baldauf versteigert wird. Der Erlös kommt vollständig dem Kinderhospiz Dudenhofen zugute. Ein Auftritt des Sängers Phillip von Villiez und die Übergabe der bereits im Vorfeld gesammelten Spenden runden das Programm ab. Anschließend setzt das Ensemble Heartliner sein Programm fort. Als weiterer Programmpunkt treten um 17 Uhr die Tanzenden Engel vor der Kirche St. Dreifal-tigkeit auf und sorgen für einen stimmungsvollen Tagesabschluss. Die Stadt Frankenthal lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, diesen besonderen Nachmittag auf dem Weihnachtsmarkt mitzuerleben und die Benefizaktion zugunsten des Kin-derhospiz Dudenhofen zu unterstützen.

Mehr zum Programm des Weihnachtsmarkts ist unter www.frankenthal.de/weihnachtsmarkt zu finden.

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 15:48