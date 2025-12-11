Frankenthal – Gefährliche Körperverletzung auf dem Weihnachtsmarkt : Unbekannte Person setzt Reizgas frei

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf dem Weihnachtsmarkt in Frankenthal kam es am Donnerstagnachmittag, 11. Dezember 2025, zu einem Zwischenfall mit mehreren Verletzten. Gegen 15.30 Uhr meldeten Besucher Atemwegsreizungen. Die dauerhaft anwesende Fußstreife der Polizei stellte daraufhin mehrere Betroffene fest, die über Husten sowie Reizungen im Hals- und Rachenbereich klagten.

Zwei Personen mussten vom Rettungsdienst behandelt werden, eine weiterführende medizinische Versorgung war jedoch nicht nötig. Nach aktuellem Ermittlungsstand setzte eine bislang unbekannte Person Reizgas während ihres Rundgangs über den Weihnachtsmarkt frei. Die Substanz verflüchtigte sich vollständig, eine akute Gefahrenlage bestand laut Polizei und Feuerwehr Frankenthal anschließend nicht mehr.

Der Betrieb des Weihnachtsmarktes konnte nach kurzer Unterbrechung ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, Hinweise zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 18:34