Frankenthal – Bürgersprechstunde zu Themen des EWF

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einer Bürgersprechstunde zu Angelegenheiten des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes (EWF) lädt Bürgermeister Bernd Knöppel am Donnerstag, 18. Dezember von 16 bis 17 Uhr ein.

Die Sprechstunde findet im Büro des Bürgermeisters im Rathaus, Rathausplatz 2–7 statt. Bereiche des EWF sind die Abfallwirtschaft, die Straßenreinigung, der Bereich Abwasser, das Friedhofswesen, die Straßen- und Grünunterhaltung und der Werkstättenservice.

Anmeldungen für die Sprechstunde nimmt das Sekretariat des Bürgermeisters unter 06233 89 204 entgegen.

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 09:03