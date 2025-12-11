Eppelheim / Rhein-Neckar-Kreis Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Von Mittwoch, den 24. Dezember 2025, bis einschließlich Donnerstag, den 1. Januar 2026, ist das Gisela-Mierke-Bad in Eppelheim geschlossen.

Auch am Brückentag, Montag, den 5. Januar 2026, sowie am Feiertag Heilige Drei Könige, Dienstag, den 6. Januar 2026, bleibt das Bad geschlossen.

An allen anderen Tagen gelten diese Öffnungszeiten:

Freitag, den 2. Januar 2026 von 14 bis 21 Uhr

Samstag, den 3. Januar von 13 bis 20 Uhr

Sonntag, den 4. Januar von 8 bis 14 Uhr

Ab Mittwoch, den 7. Januar 2026, ist das Bad wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 11. Dezember 2025, 21:19