Wörth – Aktuelle Warnmeldung der Polizei: Warnung vor Betrugsanrufen durch falsche Polizeibeamte

Wörth/Hagenbach (ots) Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Wörth/Hagenbach vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich falscher Polizeibeamter handeln könnte.

– Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen sie

auf!

– Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie

gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder

nahe Verwandte.

– Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier, in diesem Fall die Polizeiinspektion Wörth (TEL: 07271 92210). Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Die Polizeidirektion Landau ist für Sie da!

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 12:03