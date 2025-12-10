Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – In Speyer kam es am Dienstag kurz nach 16 Uhr in der Wormser Landstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Frauen verletzt wurden. Eine 42-jährige Autofahrerin musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 59-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beide Fahrerinnen erlitten Verletzungen und wurden nach einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein 11-jähriges Kind, das im Fahrzeug der 42-Jährigen saß, blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die Wormser Landstraße ab der Einmündung Auestraße in Richtung Ortsausgang zeitweise gesperrt werden. Es entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Während der polizeilichen Maßnahmen kam es zu einem weiteren Vorfall: Ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer sollte kontrolliert werden, ignorierte jedoch die Anhaltesignale eines Beamten und beschleunigte. Dabei stieg das Vorderrad seines Scooters an, der Fahrer verlor die Kontrolle und stieß mit dem Polizisten zusammen – dieser wurde verletzt. Der 22-Jährige flüchtete anschließend zu Fuß, konnte jedoch von einer weiteren Streife gestellt werden.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem genutzten Scooter nicht um ein zugelassenes Elektrokleinstfahrzeug. Der junge Mann verfügte zudem über keinen Führerschein und gab an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Scooter sichergestellt.

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 15:44