Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 13.12.2025 findet im Bereich des “Großen Waldes“ der Stadt Sinsheim und den umliegenden Gemeinden eine revierübergreifende Drückjagd statt. In der Zeit von 9:00 Uhr bis 15:00 Uhr wird nahezu die gesamte Fläche des “Großen Waldes“ flächig bejagt. Sämtliche Feld- und Waldwege südlich und westlich von Sinsheim können durch die Jagdausführung tangiert werden. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Bereiche der Kreisstraße ‘4277‘ Weiler – Buchernauerhof – Waldangelloch, die Verbindungswege zur “Hammerau“ und zum “Immelhäuser Hof“ sowie die Kreisstraße ‘4177‘ zwischen Dühren und Michelfeld mit besonderer Vorsicht zu befahren, da Wild die Fahrbahn überqueren könnte. Diese Jagd ist aufgrund der stark angestiegenen Schwarzwildbestände unerlässlich, um den Anforderungen eines artgerechten, den landeskulturellen Bedürfnissen angepassten Wildbestandes gerecht zu werden. Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich des “Großen Waldes“ an diesem Tag möglichst zu meiden.
Quelle: Stadt Sinsheim
Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 14:36