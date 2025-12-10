Schifferstadt – Baukran stürzt auf Wohnhaus

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Hasengasse in Schifferstadt ist heute Mittag, am 10.12.2025, ein Baukran auf ein Wohnhaus gestürzt. Verletzte gab es nach ersten Angaben nicht. Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort, um den Kran zu sichern und zu bergen. Die Straße wurde abgesperrt; Anwohner werden gebeten, den Bereich zu meiden. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 14:22