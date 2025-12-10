Rhein-Pfalz-Kreis – Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Dienstag, 9. Dezember, wurde am Katastrophenschutzzentrum in Schifferstadt ein wichtiger Schritt für den Brand- und Katastrophenschutz im Rhein-Pfalz-Kreis vollzogen. Landrat Volker Knörr und Nicolai Hellie, Geschäftsführer der Malteser im Bistum Speyer, unterzeichneten die Vereinbarung zur Einführung einer neuen Motorradstaffel, die ab 1. Januar 2026 die bestehenden Schnelleinsatzgruppen unterstützen wird.



Bei der Vorstellung der neuen Einheit präsentierten die Mitglieder der Motorradstaffel auch ihre Einsatzmaschinen: Drei BMW-Motorräder, die speziell für den Katastrophenschutz ausgerüstet sind. Auf den Fahrzeugen befinden sich umfangreiche Hilfsmaterialien für die Erstversorgung, darunter medizinisches Equipment und einsatztaktische Ausrüstung, um schnell und flexibel auf unterschiedliche Notlagen reagieren zu können.

Mit der neuen Staffel soll die Einsatzfähigkeit im Kreis weiter verbessert werden, insbesondere bei unwegsamem Gelände, Großveranstaltungen oder Situationen, in denen schnelle Erstmaßnahmen erforderlich sind.

MRN-News berichtet weiter über die Entwicklung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz im Rhein-Pfalz-Kreis.

