10.12.2025, 11:59 Uhr

Rhein-Pfalz-Kreis – Glasfaser: Schifferstadt kündigt den Kooperationsvertrag der Deutschen GigaNetz GmbH

LogoSchifferstadt / Limburgerhof / Rhein-Pfalz-Kreis. Nachdem die Deutsche GigaNetz GmbH ankündigte, das Ausbauvorhaben mit Glasfaser in Schifferstadt und der Nachbargemeinde Limburgerhof auf unbestimmte Zeit zu verschieben, reagierte die Stadtverwaltung. Im Hauptausschuss vergangene Woche wurde beschlossen, den Kooperationsvertrag zu kündigen.
Trotz mehrerer Abstimmungsgesprächen zwischen dem Unternehmen, der Verwaltung sowie dem Bürgermeister und Beigeordneten der Nachbargemeinde Limburgerhof, in denen dem Unternehmen verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt wurden, wie ein Erreichen der Quote aus Sicht der Verwaltung möglich wäre, änderte sich an dem derzeitigen Stand der abgeschlossenen Verträge nichts. Auch musste die Verwaltung feststellen, dass keine der von ihnen vorgeschlagene Maßnahmen durch die Deutsche GigaNetz GmbH umgesetzt bzw. angegangen wurden. Dieser Umstand und die Tatsache, dass das Ausbauvorhaben verschoben wurde, führte zu dem Entschluss, den Vertrag zu kündigen.

Die Stadtverwaltung Schifferstadt bittet alle aufkommenden Fragen der Bürgerinnen und Bürger direkt an die Deutsche Giganetz GmbH unter 040 593 6300 / kundenservice@deutsche-giganetz.de zu richten.

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 16:46

