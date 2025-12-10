Höchst im OdenwaldHeubach / Mümling-Grumbach – Mordkommission eingerichtet – Zeugen gesucht – Wie MRN-News bereits gestern über den Fund eines leblosen 30-jährigen Mannes am Ortsrand von Mümling-Grumbach berichtet hat, gehen Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen nach den bisherigen Ermittlungen nun von einem Tötungsdelikt aus.

Der Mann war am Dienstagmittag (09.12.) nahe seines Fahrzeugs im Bereich „Im Wolfsgrund“ entdeckt worden. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse wurde am Mittwochmorgen (10.12.) beim Polizeipräsidium Südhessen die Mordkommission „Forest“ eingerichtet – mit mehr als 30 Ermittlerinnen und Ermittlern.

Um mögliche Hinweise aus der Bevölkerung schnell erfassen zu können, hat die MOKO „Forest“ ein Hinweistelefon geschaltet:

☎ 06151 / 969 – 53 333

Hinweise können dort auch anonym abgegeben werden.

Die Ermittler suchen insbesondere Zeugen, die seit Montagabend (08.12.) im Bereich „Im Wolfsgrund“ verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Personen bzw. Fahrzeuge gesehen haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten.

MRN-News berichtet weiter, sobald neue gesicherte Informationen vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 12:08