Meckesheim – Nach schwerem Unfall B45 wieder freigegeben

Meckesheim / Rhein-Neckar-Kreis – Nach MRN-News-Erstmeldung: Zwei Verletzte nach Unfall auf der B45 – Strecke wieder freigegeben

Wie MRN-News bereits in einer Erstmeldung berichtet hat, kam es am Mittwochmorgen auf der B45 zwischen Meckesheim und dem Abzweig nach Eschelbronn zu einem Verkehrsunfall, der eine Sperrung der Bundesstraße zur Folge hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei bog ein 62-jähriger Opel-Fahrer von der B45 nach links in die Zuzenhäuser Straße ab, um in Richtung Meckesheim weiterzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Ford eines 64-jährigen Mannes, der auf der B45 von Neckargemünd in Richtung Sinsheim unterwegs war.

Der Opel-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften medizinisch versorgt. Der 64-jährige Ford-Fahrer erlitt schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 40.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten musste die B45 im Bereich der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt werden. Gegen 13:15 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben und der Verkehr freigegeben werden.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Unfallermittlungen übernommen.

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 13:29