Meckesheim / Rhein-Neckar-Kreis – Unfall auf der B45 sorgt für Vollsperrung – Auf der Bundesstraße 45 zwischen Meckesheim und dem Abzweig nach Eschelbronn ist es am Mittwochmorgen gegen 9.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Polizei und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort im Einsatz.

Welche Fahrzeuge beteiligt waren, wie es genau zu dem Unfall kam und ob Personen verletzt wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch zum entstandenen Sachschaden liegen bislang keine gesicherten Informationen vor.

Während der laufenden Unfallaufnahme bleibt der betroffene Streckenabschnitt gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Behinderungen rechnen. Ortskundige Fahrerinnen und Fahrer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren.

Sobald weitere Details vorliegen, berichtet MRN-News nach.

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 10:20