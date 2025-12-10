Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Übersicht der HIGHLIGHTS der Veranstaltungen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim –

Mi 07.01.2026 | 19:00 Uhr: Schloss Mannheim, Rittersaal, Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Im Gedenken an Prof. Gerald Kegelmann – Konzert zum Todestag

Zum ersten Todestag am 7. Januar erinnert die Hochschule an ihren früheren Präsidenten sowie langjährigen Professor für Chorleitung und Chorerziehung, Gerald Kegelmann. In Dankbarkeit und Anerkennung seines prägenden Wirkens gestalten der Kammerchor und weitere Ensembles der Hochschule ein würdiges Gedenkkonzert. Mit ausgewählten Werken wollen sie das künstlerische Vermächtnis von Prof. Kegelmann lebendig halten und seiner außergewöhnlichen Bedeutung für die musikalische Ausbildung und das Hochschulleben Ausdruck verleihen.

Fr 09.01.2026 | 19:00 Uhr

Schloss Mannheim, Rittersaal, Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Kooperationskonzert Kammerchor

Im Rahmen einer Deutschlandtour ist Dr. John McDonald mit dem Concert Choir der Washington University in St. Louis in Mannheim zu Gast und gibt mit Tristan Meister und dem Kammerchor der Hochschule ein gemeinsames Chorkonzert. Wir freuen uns auf einen inspirierenden musikalischen Austausch, dessen Ergebnis im Rittersaal zu hören sein wird.

Mi 21.01.2026 | 19:00 Uhr

Schloss Mannheim, Rittersaal, Bismarckstraße 40, 68161 Mannheim

Solistenkonzerte

Ein vielseitiges Programm erwartet das Publikum, wenn Solistinnen und Solisten der Hochschule gemeinsam mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester auf die Bühne treten. Unter der Leitung der Studierenden der Dirigierklasse von Prof. Stefan Blunier stehen Mozarts Violinkonzerte in B-Dur KV 207 und D-Dur KV 218, interpretiert von Dong Chan Shin (Klasse

Prof. Viviane Hagner) und Kyoungjie Kim (Klasse Prof. Dora Bratchkova) auf dem Programm. Mit Giovanni Bottesinis brillantem Grande Allegro di Concerto „Alla Mendelssohn“ stellt Lisabet Seibold (Klasse Prof. Petru Iuga) die ganze Ausdruckskraft des Kontrabasses unter Beweis. Den Abschluss bildet das Concerto pour Vibraphone von Emmanuel Séjourné, dargeboten von Ying Chen Chuang (Klasse Prof. Hsin-Hsuan Wu). Ein Abend voller musikalischer Höhepunkte – und ein eindrucksvoller Einblick in die künstlerische Exzellenz des Hochschulnachwuchses.

Di 27.01.2026 | 20:00 Uhr

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Kammermusiksaal, N 7, 17, 68161 Mannheim

Hörprobe

Mit der „Hörprobe bietet Deutschlandfunk Kultur deutschen Musikhochschulen die Möglichkeit, einen repräsentativen Querschnitt ihres Ausbildungsspektrums einem Publikum vor Ort wie auch live über den Rundfunk zu präsentieren. Unter der Moderation von Elisabeth Hahn wird die Konzertreihe des am 27. Januar live aus dem Kammermusiksaal der Musikhochschule Mannheim zu hören sein.

Quelle: Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 14:40