Mannheim – Regionalforum Schienenkorridor Rhein-Neckar Statement von IHK-Expertin Dr. Dagmar Bross-Geis

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar, 10. Dezember 2025. „Ein rascher und abgestimmter Kapazitätsausbau durch die Neubaustrecken Frankfurt – Mannheim und Mannheim – Karlsruhe sowie die zusätzlichen Gleise durch Mannheim sorgen auch dafür, dass der Nahverkehr nicht weiter unter die Räder kommt. Denn die massiven Engpässe im Schienennetz führen bereits jetzt zu spürbaren Nachteilen für die Wirtschaft. Zahlreiche Mitarbeiter großer Mannheimer Unternehmen müssen ab Mitte Dezember deutliche Fahrzeitverlängerungen hinnehmen. Ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2025 kann beispielsweise der Regionalexpress RE 70 von Frankfurt nach Mannheim nicht mehr in Mannheim-Waldhof halten, weil der ICE-Takt verdichtet wird und die entsprechenden Zeitlagen brauche. Mit dem bestehenden Schienennetz sind die Verkehre nicht mehr zu bewältigen. Wir brauchen daher jetzt die Perspektive auf eine mit der Region abgestimmte Streckenplanung und die möglichst schnelle Umsetzung. Aus diesem Grund unterstützt die IHK die Forderung des Regionalforums nach koordiniertem Ausbau aller Maßnahmen rund um den überregional bedeutenden Schienenknoten Rhein-Neckar.“

Quelle: Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 10:47