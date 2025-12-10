Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtbibliothek Mannheim bietet künftig auch regelmäßig eine Vorlesestunde für Erwachsene an.

Bei der neuen Reihe lesen Mitarbeitende der Zentralbibliothek eine halbe Stunde lang aus persönlichen Herzensbüchern vor – aus Texten, die sie berühren, beschäftigen oder erfreuen.

Die Aktion richtet sich an Menschen, die das Zuhören schätzen, sich womöglich schwertun, selbst zu lesen oder einfach eine entspannte Auszeit suchen.

Die erste Vorlesestunde findet am Mittwoch, 17. Dezember 2025, 11 bis 11:30 Uhr in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1, 2. OG statt. Im Jahr 2026 wird das neue Format dann jeden zweiten Mittwoch im Monat zur gleichen Zeit am gleichen Ort angeboten.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 13:55