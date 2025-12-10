Mannheim – Auszubildende helfen in der KinderVesperkirche

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Jugendkirche: Seit mehr als zehn Jahren gehören Auszubildende der Mannheimer Firma VOLZ E.K.T. zum Helfer-Team

Sich sozial in der Region engagieren und die Gruppe stärken: mit diesem Anliegen sind Auszubildende der Mannheimer Firma VOLZ E.K.T. seit über zehn Jahren als Helfer in der KinderVesperkirche mit dabei. Sie gehören fest zum Team rund um KinderVesperkirchen-Leiterin Svenja Hauseur. Bei der zweiwöchigen Aktion in der Jugendkirche (Waldhof) sammeln sie wertvolle Erfahrungen für sich und gemeinsam mit anderen. Für Ausbildungsleiter Torsten Reitermann ist dieser Einsatz ein wichtiger Baustein in der Ausbildung. Die Aktionswochen der KinderVesperkirche 2025 in der Jugendkirche (Waldhof) enden am 12. Dezember.

Anlass dieses Engagements war für das Unternehmen, sich für sozialen Einsatz anstelle von Weihnachtsgeschenken für die Kunden zu entscheiden. Als regional orientierte Firma war es der Geschäftsleitung wichtig, sich vor Ort stark zu machen, berichtet Ausbildungsleiter Rei-termann. Die KinderVesperkirche mit ihrem sozialen Anliegen und der konkreten Möglichkeit mitzuhelfen sei dafür ideal. „Wir wollen Einsatz als Firma zeigen und dies gemeinsam mit unseren Auszubildenden auch leben“.

Beim Helfen eröffnen sich neue Perspektiven

Derzeit sind von den aktuell 27 Auszubildenden aus allen Ausbildungsjahren jeden Tag acht bis vierzehn junge Männer und Frauen in der KinderVesperkirche. Dort bereiten sie die Basteltische vor, holen das frisch zubereitete Mittagessen im Stadtteil Rheinau ab und bedienen die Kinder dann an den Tischen. Vor und nach dem Mittagessen spielen sie mit ihnen Brettspiele oder im LEGO-Raum, basteln Weihnachtsgeschenke und ziehen Kerzen mit ihnen. „Es hat sich gezeigt, dass das Mithelfen unsere Auszubildenden sehr beeindruckt und positive Spuren hinterlässt“, berichtet Reitermann. Der Gruppenzusammenhalt, das Miteinander, das gemeinsame Erleben und eine Zusammenarbeit in ganz anderem Kontext eröffnen neue Perspektiven.

Kinder werden gesehen und wahrgenommen

„Für unsere jungen Gäste ist es großartig, mit den Auszubildenden männliche Bezugspersonen zu erleben“, freut sich Svenja Hauseur. „Für uns gehören die VOLZ-Auszubildenden fest zum Team. Wir wertschätzen dieses Engagement sehr.“ Die Azubis beeindruckt besonders, dass in der KinderVesperkirche unterschiedslos alle willkommen sind. Es mache viel Spaß, berichtet Leon N., Zeit mit den Kindern zu verbringen und von ihnen auch viel zu lernen – wie sie miteinander und ihren Lehrer:innen oder Begleiter:innen umgehen. Egal ob beim Spielen oder beim Basteln, „die Kinder suchen stark danach, gesehen und wahrgenommen zu werden. Die Reaktion darauf ist immer ganz stark und unmittelbar.“

Auch von „das Kurpfalz“ helfen junge Erwachsene in der KinderVesperkirche an den Kreativ-Tischen mit: Angehende Erzieher:innen sind für die Schüler:innen an den Basteltischen da. Für manche der jungen Gäste ist es die einzige Möglichkeit, ein Geschenk zu basteln.

Die KinderVesperkirche ist eine Initiative der Evangelischen Kirche Mannheim. Seit 2008 macht sie auf die schwierige Situation von Kindern aus finanziell schwachen Familien aufmerksam und hilft auch ganz konkret. Die KinderVesperkirche mit ihrem ganzjährigen Mittwochstisch wird aus Spenden finanziert. Hilfsangebote für Kinder und Familien bieten auch das Kinderkaufhaus und das Projekt Begleitpaten der Diakonie Mannheim, die von der KinderVesperkirche unterstützt werden. Spendenkonto: Evangelische Kirche Mannheim, Sparkasse Rhein Neckar Nord, IBAN: DE44670505050039003007, BIC: MANSDE66XXX. Stichwort: „KinderVesperkirche“. Infos: www.kindervesperkirche.de. Foto: de Vos (dv)

Quelle Foto und Text: Evangelische Kirche in Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 10:50