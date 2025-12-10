Mannheim – 177.000 Euro Förderung für Sanierung der Umkleiden beim MFC 08 Lindenhof

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Stadt übergibt Förderplakette

Die Verwaltung unterstützt den MFC 08 Lindenhof bei der dringend notwendigen Sanierung der Duschen und Umkleideräume im Hauptgebäude seiner Sportanlage. Für die Modernisierung erhält der Verein einen Zuschuss in Höhe von bis zu 177.500 Euro. Die Förderplakette wurde von Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer an Vereinsvorsitzenden Uwe Jehle überreicht.

Der Verein plant, die Sanitär- und Umkleidebereiche grundlegend zu erneuern. Insbesondere Wasserleitungen, Elektrik, Lüftung und Heizungsbestandteile werden berücksichtigt. Auch die baulichen Oberflächen der Umkleideräume sind beschädigt und entsprechen nicht mehr heutigen Anforderungen an Sicherheit, Hygiene und Nutzbarkeit. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 393.733 Euro.

Bürgermeister Ralf Eisenhauer betonte die Bedeutung des Projekts für den Stadtteil und den Verein: „Der MFC 08 Lindenhof leistet mit seiner intensiven Jugendarbeit und seinem breiten Sportangebot einen wichtigen Beitrag für den Stadtteil. Mit der Förderung unterstützen wir ein Projekt, das die Rahmenbedingungen für viele hundert Sportlerinnen und Sportler verbessert und dauerhaft sichert.“

Der MFC 08 Lindenhof zählt über 600 Mitglieder, darunter 239 Jugendliche. Er verfügt über zwei Kunstrasen-Großspielfelder mit Flutlichtanlage, vier Tennisplätze sowie ein Hauptgebäude mit Umkleiden für den Fußballbereich und ein weiteres für den Tennisbetrieb. Die Sanierungsmaßnahme betrifft ausschließlich das Hauptgebäude.

Die Modernisierung der Umkleiden und Duschen stärkt die Zukunftsfähigkeit des Standorts und schafft zeitgemäße Bedingungen für Training und Spielbetrieb.

Mit dem Zuschuss setzt die Stadt Mannheim ihre Unterstützung für Vereine fort, die ihre Infrastruktur nachhaltig weiterentwickeln und damit ein verlässliches Sportangebot im Stadtgebiet gewährleisten.

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 09:12