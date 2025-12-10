Ludwigshafener Kultursommer 2026: Antragsstellung wieder möglich

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Kulturveranstalter*innen, Künstler*innen, kulturelle Vereinigungen und Privatpersonen können sich seit dem 15. Oktober 2025 für eine Förderung im Rahmen des 36. Ludwigshafener Kultursommers bewerben, der 2026 erstmals analog zum Kultursommer Rheinland-Pfalz im Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Oktober stattfindet.

Am 6. November 2025 wurden die Internetseiten der Stadt Ludwigshafen aufgrund von Auffälligkeiten im Datennetz vorsorglich abgeschaltet. Davon betroffen waren auch die Seiten des Kulturbüros, über die die Förderanträge eingereicht werden. Da bereits eingegangene Anträge aus diesem Grund nicht korrekt übermittelt werden konnten, bittet das Kulturbüro alle Antragsteller*innen, ihre Unterlagen erneut über das Online-Formular einzureichen.

Die Antragstellung ist ausschließlich über online unter folgendem Link möglich:https://antrag-kommunal.service.rlp.de/civ.public/start.html?oe=00.00.LU&mode=cc&cc_key=90003_Kultur_BeantragungFoerderungKultursommer.

Die Bewerbungsfrist wurde aufgrund der besonderen Umstände verlängert und endet am 25. Januar 2026.

Der Ludwigshafener Kultursommer unterstützt seit über 30 Jahren die lokale Kunst- und Kulturszene bei der Umsetzung anspruchsvoller, eigener Projekte. Ein verpflichtendes Motto gibt es nicht. Es wird jedoch empfohlen, sich am Motto des rheinland-pfälzischen Kultursommers 2026, „Die Goldenen Zwanziger“, zu orientieren. Dieses Thema greift die kulturelle Blütezeit der 1920er-Jahre auf, geprägt von künstlerischer Avantgarde, urbanem Lebensgefühl, Jazz, Varieté sowie gesellschaftlichem Wandel. Zudem lädt es zur Reflexion aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen ein. Besonderes Augenmerk legt der Kultursommer 2026 auf die Ludwigshafener Stadtteile Hemshof und Innenstadt, die in den 1920er-Jahren wichtige kulturelle Zentren der Stadt waren. Eine Förderung ist jedoch nicht an die Durchführung der Veranstaltung in diesen Stadtteilen gebunden.

Gefördert werden kulturelle Projekte, die speziell für den Kultursommer konzipiert wurden oder einen besonderen Beitrag zum kulturellen Leben in Ludwigshafen leisten. Voraussetzung ist, dass Premierenort und Schwerpunkt der Veranstaltung in Ludwigshafen liegen. Zudem werden Projekte bevorzugt, die innovative Formate aufweisen, kooperative Ansätze verfolgen oder neue Veranstaltungsorte erschließen.

Für Rückfragen steht Charlotte Strecker vom Kulturbüro Ludwigshafen zur Verfügung, E-Mail charlotte.strecker@ludwigshafen.de.

Quelle Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 10. Dezember 2025, 14:05